La conception de l’écran perforé de l’iPhone 14 pourrait avoir fuité

La série iPhone 13 a apporté la première mise à jour significative de la conception de l’écran de l’iPhone depuis l’iPhone X. L’encoche qui abrite le système de caméra TrueDepth est maintenant légèrement plus petite qu’auparavant. Apple souhaite le supprimer complètement des futurs appareils et éventuellement abriter le selfie et les composants Face ID sous l’écran. La prochaine étape vers cette conception iPhone tout écran est l’écran perforé, qui arrive sur les modèles iPhone 14 Pro. C’est la rumeur la plus fréquente sur l’iPhone 14 en ce moment, donc l’adoption de la conception d’affichage à perforation semble imminente. Il s’avère qu’il y a une fuite d’image qui pourrait nous donner une idée de ce à quoi ressemblera l’« encoche » perforée de l’iPhone 14.

Les rumeurs percutantes

Un flux constant de fuites prétend que la conception de l’affichage perforé est décidée. L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront dotés de tels écrans, Samsung et LG fabriquant les nouveaux écrans.

De plus, l’ouverture de l’appareil photo ne sera pas circulaire, comme sur la plupart des téléphones Android. Apple a plusieurs capteurs dans l’encoche, et tous ne peuvent pas passer sous l’écran. Cependant, certains composants pourraient se trouver sous l’écran. Apple a déjà développé une technologie pour placer des capteurs Face ID et Touch ID sous l’écran OLED. Cela pourrait se produire au cours de quelques années, pas tout d’un coup. Mais ce n’est que spéculation.

Pour l’instant, les rumeurs disent que le trou qui perce l’écran pourrait avoir la forme d’une pilule. Les modèles iPhone 14 Pro ne seraient pas les premiers téléphones à proposer un système de caméra selfie perforatrice en forme de pilule. Nous l’avons déjà vu sur des appareils Android, y compris un téléphone rare qui prend en charge la reconnaissance faciale 3D comme Face ID.

Ce qui est intéressant à propos de ces rumeurs de conception de perforation pour l’iPhone 14, c’est qu’elles proviennent de diverses sources. Nous avons vu divers leakers bien connus mentionner cette importante mise à niveau de conception au cours des derniers mois. Séparément, des rapports en provenance de Corée ont détaillé la concurrence entre les fabricants d’écrans OLED qui cherchent à établir des contacts avec Apple pour ces modèles particuliers d’iPhone 14.

Fuite de la conception de l’écran de l’iPhone 14 Pro

Mais nous n’avons pas beaucoup de fuites montrant le prétendu design de l’iPhone 14 Pro. Et ceux qui le font, imaginez un téléphone avec une caméra circulaire perforée.

Cela nous amène à l’image des tweets suivants, qui pourraient montrer l’écran de l’iPhone 14 Pro.

Quelqu’un a posté l’image ci-dessus sur Twitter à la mi-septembre avant qu’Apple ne dévoile la série iPhone 13. À l’époque, la personne avait déclaré que le système Face ID était à gauche. La caméra selfie est à droite. Le prétendu composant d’affichage de l’iPhone 14 a été photographié de derrière.

L’image ci-dessus a refait surface sur Twitter il y a quelques jours, avec le concept ci-dessous imaginant à quoi ressemblerait l’iPhone 14 Pro avec deux trous perçant l’écran :

Cependant, il y a une interprétation différente pour la fuite d’affichage de l’iPhone 14 Pro ci-dessus. Quelqu’un prétend que l’encoche de la pilule se trouve au centre et que c’est le seul trou qui sera visible. Le trou circulaire n’est pas la caméra FaceTime mais le projecteur de points Face ID.

Nous vous rappelons que nous examinons ici les fuites non confirmées. Nous sommes aux premiers jours des rumeurs sur l’iPhone 14, donc les informations ci-dessus pourraient être basées sur des prototypes antérieurs qu’Apple aurait pu tester en interne. Compte tenu du nombre croissant de rumeurs mentionnant l’écran perforé de l’iPhone 14, nous ne pouvons que nous attendre à voir plus de fuites de photos pour les corroborer. À l’approche de septembre 2022, certains d’entre eux pourraient en fait nous donner la conception de perforation qu’Apple utilisera.