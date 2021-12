La conception de l’écran perforé de l’iPhone 14 Pro détaillée dans un nouveau rapport

L’iPhone 14 apportera le changement de conception le plus important d’Apple depuis l’iPhone X de 2017. C’est à ce moment-là qu’Apple a introduit l’encoche, qui sert à deux fins. Premièrement, il abrite le système d’authentification de reconnaissance faciale 3D connu sous le nom de Face ID. Deuxièmement, cela donne à l’iPhone une identité distinctive, permettant à quiconque de reconnaître le design de l’iPhone. En 2022, Apple prévoit un changement radical pour les écrans iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Les modèles d’iPhone 14 Pro perdraient l’encoche au profit de l’affichage perforé qui prévaut sur les appareils Android de nos jours. Et maintenant, nous avons encore un autre rapport qui confirme apparemment ce changement de conception.

La grande refonte de l’écran de l’iPhone 14

Décembre n’est même pas terminé, et nous avons eu pas moins de trois rapports coréens affirmant que l’iPhone 14 Pro et Pro Max auront des écrans perforés. L’Elec a annoncé il y a quelques semaines que l’iPhone 14 Pro de 6,06 pouces et l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces seront dotés d’écrans perforés.

Puis, il y a quelques jours, Business Korea a nommé les trois fabricants d’écrans en lice pour les commandes d’iPhone 14. Comme The Elec, le site mentionnait les trois mêmes sociétés : Samsung, LG et BOE.

Les deux rapports ont indiqué que Samsung Display est le mieux placé des trois pour remporter les commandes d’écrans iPhone 14 Pro d’Apple. Ils ont déclaré que LG peut adapter sa technologie de fabrication pour développer des écrans perforés qui répondent aux besoins d’Apple. BOE, quant à lui, aurait besoin d’au moins un an de plus pour produire les écrans.

Un troisième rapport a été publié plus tôt cette semaine, également de The Elec. La nouvelle histoire détaille un autre développement concernant la chaîne d’approvisionnement des écrans iPhone 14 Pro d’Apple.

Alors que les rapports précédents n’étaient pas confiants quant à la capacité de LG à remporter des commandes pour les modèles iPhone 14 Pro, la nouvelle histoire affirme que LG fournira des écrans perforés à Apple l’année prochaine.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

LG va fabriquer des écrans perforés pour Apple

LG fabriquerait des OLED à transistors à couche mince (TFT) en oxyde polycristallin à basse température (LTPO) pour l’iPhone 14 Pro Max. Le rapport note également que LG fournira des panneaux LTPO avec un affichage troué – c’est la conception d’affichage perforée qui domine le paysage Android.

Le rapport indique que LG utilisera des parties de sa ligne AP4 à l’usine P9 de Paju, en Corée du Sud, pour le processus LTPO TFT. La production passe ensuite à la ligne E6, où le panneau OLED est ajouté à l’écran. Ce niveau de détail n’est peut-être pas passionnant, mais il semble suggérer que The Elec dispose d’informations factuelles sur le contrat de fourniture de LG pour l’iPhone 14.

LTPO est une technologie clé qui permet à Apple d’offrir une prise en charge des taux de rafraîchissement dynamiques sur l’iPhone, avec une mise à l’échelle jusqu’à 120 Hz. Les modèles iPhone 13 Pro disposent d’écrans LTPO.

Samsung a fabriqué tous les écrans LTPO pour l’iPhone 13 Pro cette année. En 2022, Samsung fournira l’écran LTPO pour l’iPhone 14 Pro, note le rapport.

BOE développe également des écrans LTPO, mais ils ne seront pas prêts à temps pour l’iPhone 14. Le fabricant d’écrans chinois fournit actuellement des écrans en silicium polycristallin à basse température (LTPS) pour les séries iPhone 12 et iPhone 13. BOE fournira également LTPS pour le modèle iPhone 14 6 pouces l’année prochaine.

Apple devrait également vendre l’année prochaine un iPhone 14 Max non Pro de 6,7 pouces, qui devrait comporter un écran LTPO. Les versions régulière et Max conserveront les encoches en haut.