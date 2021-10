La conception de l’iPhone SE 3 pourrait faire l’objet d’une mise à niveau importante en 2022

L’iPhone SE 2 à 399 $ est un appareil sans rival dans l’industrie, et cela était particulièrement évident l’année dernière. L’iPhone SE 2 a été lancé avec le même processeur que l’iPhone 11, qui était le dernier produit phare d’Apple à l’époque. Et il comportait la fonction Touch ID que beaucoup de gens recherchaient. Plus d’un an plus tard, il n’y a pas de mise à jour iPhone SE 3 dans les magasins avec la même puce que l’iPhone 12. C’est parce que ces iPhones en édition spéciale ne sont pas des versions annuelles. Mais Apple lancerait l’iPhone SE 3 l’année prochaine et corrigerait le pire problème de l’iPhone SE 2 dans le processus.

Le « problème » évident avec l’iPhone SE 2 est le design classique de l’iPhone. Le téléphone a de grands cadres supérieur et inférieur, car il utilise le même design que la série iPhone 8. C’est le prix à payer pour Touch ID sur un iPhone maintenant que l’encoche domine le paysage iPhone. Alors que l’iPhone SE 2 n’a pas de rivaux en termes de performances, lorsque vous regardez les androïdes de milieu de gamme qui se vendent 399 $, ces rivaux disposent de grands écrans tout écran.

Rumeurs sur la conception de l’iPhone SE 3

Selon MyDrivers, l’iPhone SE 3 présentera un tout nouveau design. Cette fois, Apple utilisera le châssis de l’iPhone XR plutôt que l’iPhone 8. Mais Apple n’abandonnera pas le capteur Touch ID au profit de Face ID. Au lieu d’un bouton d’accueil Touch ID, l’iPhone SE 3 serait doté d’un bouton Touch ID sur le côté.

Apple utilise déjà cette technologie pour Touch ID sur l’iPad Air 4 et l’iPad mini 6. Placer un capteur Touch ID sur le côté est également quelque chose que nous avons déjà vu sur les téléphones Android. Cela dit, nous examinons toujours une rumeur non confirmée.

L’iPhone SE 3 comportera toujours un écran LCD, ce qui serait le dernier iPhone à proposer ce type d’affichage.

La même rumeur indique que l’iPhone SE 3 comportera la puce A15 Bionic qui alimente la série iPhone 13. C’est certainement ce que l’on attend de tout modèle d’iPhone SE de nouvelle génération : emballer le même matériel que l’iPhone haut de gamme.

Enfin, l’iPhone SE 3 devrait proposer une connectivité 5G. Étant donné que tous les iPhones prennent désormais en charge la 5G, ce n’est pas une surprise. Le rapport note que l’iPhone SE 3 commencera toujours à 399 $. Le niveau de prix le plus bas aura soi-disant 64 Go de stockage.

La polémique sur la conception

Le design de l’iPhone SE 3 est la seule chose qui laisse perplexe dans ce rapport. C’est parce que d’autres rapports ont affirmé que l’iPhone SE 3 présentera le même design que l’iPhone SE 2. Initialement, Ming-Chi Kuo et Ross Young ont déclaré que l’iPhone SE 3 comportera un écran de 6,1 pouces comme l’iPhone XR avec Touch ID activé. le côté. Mais les deux initiés ont changé leurs attentes cette année, affirmant que l’iPhone SE 3 ressemblera à ses prédécesseurs. D’autres rapports ont fait des déclarations similaires.

Young s’attend toujours à un iPhone SE de 6,1 pouces sur la route. Ce téléphone pourrait être lancé au plus tôt en 2023, avec une caméra selfie perforée.

Nous en saurons plus à l’approche du printemps 2022, date à laquelle Apple dévoilerait normalement un nouveau modèle d’iPhone SE.