La conception de Realme Pad brise la couverture dans un flot de rendus divulgués

in

TL;DR

De nouveaux rendus du Realme Pad sont maintenant apparus. La fuite détaille la conception de l’ardoise à venir, qui comprend quatre haut-parleurs et une caméra arrière proéminente. Une petite fente sur le corps de la tablette abriterait un stylet dédié.

Après que nous ayons obtenu un mot exclusif sur le prochain Realme Pad en juin, des rendus de l’appareil sont maintenant apparus en ligne, détaillant la conception de l’ardoise et les prétendues fonctionnalités.

Les rendus proviennent de Steve Hemmerstoffer et 91Mobiles. Ils suggèrent que le Realme Pad comportera des lunettes de grande taille enroulées autour d’un écran de 10,4 pouces. En termes de mesures, nous regardons une ardoise de 246,1 mm de long avec une largeur de 155,8 mm et une épaisseur de 6,8 mm.

Le Realme Pad est apparemment inspiré des iPad récents, avec des bords plats et des coins incurvés. Realme charge les bords supérieur et inférieur avec des haut-parleurs stéréo, ce qui devrait plaire à ceux qui recherchent un pad de divertissement. Le bord inférieur comprend également un port USB-C. Dans le coin extrême gauche du même bord se trouve un petit espoir qui, selon 91Mobiles, est une fente pour un stylet intégré.

Le bouton d’alimentation se trouve apparemment en haut, la bascule du volume est placée en haut à droite, tandis que ce qui pourrait être un emplacement pour carte microSD ou un emplacement pour carte SIM se trouve légèrement en dessous.

Realme Pad : Que savons-nous d’autre ?

D’autres détails que nous pouvons recueillir incluent une caméra arrière en saillie. Positionné en haut à droite, le tireur se trouve à 1,2 mm du corps du Realme Pad. Cet espace supplémentaire pourrait être essentiel pour le matériel de caméra utilisé, mais il fera de l’utilisation de cette tablette à plat sur une table un cauchemar sans étui. Il y a une seule caméra selfie à l’avant, mais les rendus ne le rendent pas évident.

Voir également: Les meilleures tablettes Android que vous pouvez acheter dès maintenant

Au-delà de cela, il semble que Realme s’en tiendra aux choix de coloris réservés. Il y a une nuance de gris plus foncé et une finition argentée plus claire ici.

Realme a gardé sa première offre de tablettes bien cachée jusqu’à présent, il y a donc peu de mots sur les spécifications spécifiques. La société a annoncé qu’il s’agirait d’une tablette « de divertissement d’abord », mais la façon dont elle se traduit dans les spécifications et les fonctionnalités du monde réel reste un mystère.