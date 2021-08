La conception d’écran extrêmement incurvée de Huawei est une victoire surprise

in

Robert Triggs / Autorité Android

Les écrans de smartphone incurvés ne sont pas la tasse de thé de tout le monde. Le trait de conception est magnifique à regarder mais sacrifie également un peu de praticité. Cependant, une nouvelle conception de brevet émanant de Huawei vise apparemment à résoudre les deux problèmes.

Le dernier dossier de la firme décrit un smartphone avec un écran qui couvre les deux bords de l’appareil. Il n’y a pas de boutons. Au lieu de cela, un système sensible à la pression est utilisé et permettrait aux utilisateurs de contrôler le volume, d’accéder à d’autres menus ou même de lire les informations d’état.

Suite à l’apparition du brevet, nous voulions évaluer les réflexions de nos lecteurs sur l’appareil dans un récent sondage. Voici les résultats.

Que pensez-vous de la conception brevetée de l’écran incurvé de Huawei ?

Résultats

Nous avons vu un peu moins de 3 000 votes sur ce sondage, ce qui est remarquable compte tenu de la disgrâce de Huawei et, par conséquent, de l’intérêt public. Cela dit, l’entreprise peut apparemment encore produire des designs qui intéressent les consommateurs. 65,8% des lecteurs admettent également qu’ils “adorent” la conception brevetée de l’écran incurvé de Huawei. Seuls 34,2 % le « détestent ».

Voir également: Les meilleurs téléphones Android que vous pouvez acheter dès maintenant

À en juger par les commentaires, ceux du camp « l’aimer » apprécient la réimagination du design par Huawei. D’autres notent qu’ils aiment en fait les écrans incurvés en général. Ceux qui remettent en question la conception pensent apparemment que la protection de l’appareil serait difficile. De plus, il serait probablement plus fragile car l’écran se chevauche également sur les bords du téléphone.

Quoi qu’il en soit, il existe de nombreux commentaires à la fois pour et contre les écrans radicalement incurvés sur les smartphones. Lisez quelques-unes de ces opinions divergentes ci-dessous.

Vos commentaires

Mikko Saarinen : Pour moi, l’aspect le plus important des boutons latéraux est leur sensation tactile. Vous devez savoir sur quel bouton vous appuyez sans regarder le téléphone. D’un autre côté, j’utilise rarement un téléphone sans étui de protection, donc un écran entièrement enveloppant serait difficile voire impossible dans un étui. Drone9 : Au moins, ils repoussent les limites des choses à développer. Contrairement aux entreprises américaines qui repoussent les limites des objets à retirer/charger avec les consommateurs. MBII : Qui a dit que les écrans plats étaient un favori des fans ? J’ai adoré l’écran incurvé de mon Motorola Edge jusqu’à ce qu’Android 11 le rende inutilisable. Teo Harvey : Comment fonctionnerait une coque de protection pour téléphone. Je laisse toujours tomber le mien, donc pas convaincu que ce serait pour moi. B. Niess : C’est un cauchemar pour les développeurs, l’haptique, la batterie, la stabilité et probablement plus. Ça a l’air cool quand même.

C’est tout pour ce sondage. Merci d’avoir voté et commenté. Avez-vous des idées supplémentaires ? Assurez-vous de déposer une ligne ci-dessous.