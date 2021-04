La conception des AirPods 3 d’Apple vient d’être divulguée de la manière la plus étrange – .

On s’attend généralement à ce qu’Apple lance deux nouveaux AirPod cette année, y compris les successeurs des modèles réguliers et du Pro. Habituellement appelés AirPods 3 et AirPods Pro 2 dans les rapports pour les différencier des modèles de la génération actuelle, les nouveaux écouteurs sans fil seront probablement vendus sous les marques AirPods et AirPods Pro existantes. Ce ne sont pas des produits qui sont mis à jour chaque année comme l’iPhone, il est donc peu probable qu’Apple utilise un schéma de numérotation pour les futurs modèles.

À part les noms, rien n’indique quand les AirPods 3 seront enfin lancés, mais nous venons de recevoir une preuve supplémentaire qu’Apple travaille sur une nouvelle paire d’écouteurs sans fil plus abordables. Dans une tournure étrange, des contrefacteurs chinois ont publié de faux AirPods 3 avant qu’Apple ne lance les vrais, mais le design est censé être exact.

Les imitations d’AirPods ne sont pas nouvelles. Ils sont sur le marché depuis des années et ces imitations ont l’air si bonnes que les acheteurs qui achètent des AirPod et des AirPods Pro auprès de détaillants non autorisés doivent faire très attention à ne pas acheter un faux au lieu de l’original.

Avec les AirPods 3 qui sont apparus dans les vidéos en ligne, il n’y a pas d’original pour les comparer. Mais les AirPods 3 vus ci-dessous ressemblent beaucoup aux AirPods Pro qu’Apple vend actuellement. Une fuite il y a quelques semaines d’une source fiable nous a montré de prétendues images des nouveaux AirPods 3:

Rendu prétendu du design des AirPods 3. Source de l’image: GizmoChina

Diverses rumeurs ont affirmé qu’Apple adopterait le design Pro pour le prochain modèle AirPods 3. Les écouteurs comporteront une tige plus petite, tout comme les Pros. Le boîtier de charge ne sera pas aussi haut que le design original des AirPods, mais il sera plus large, tout comme le boîtier AirPods Pro. Contrairement aux Pros, les nouveaux AirPods 3 n’auront pas d’embouts amovibles et ne prendront pas en charge la suppression active du bruit.

AirPods 3 produits contrefaits pic.twitter.com/2uLzqzWPVi – DuanRui (@ duanrui1205) 8 avril 2021

Publié pour la première fois sur TikTok en Chine, le clip ci-dessus montre les nouvelles imitations des AirPods 3, qui ressemblent à ce que nous attendons du produit réel, en supposant que les fuites précédentes des AirPods 3 étaient exactes.

On ne sait pas qui a fabriqué ces faux AirPods 3, où ils sont disponibles ou combien ils coûtent. La société qui a créé ces contrefaçons a probablement eu accès à une sorte d’informations privilégiées pour la conception – ou elle compte simplement sur des fuites pour tromper les clients.

Les AirPods 3 contrefaits émergeant de Chine ne sont pas nécessairement une indication que le produit authentique arrive bientôt. Alors que les nouveaux AirPods sont attendus ce printemps, le fuyant bien connu Ming-Chi Kuo a récemment déclaré que les nouveaux AirPods n’entreraient pas en production de masse avant le troisième trimestre de 2021. Kuo a un excellent bilan sur les produits inédits d’Apple grâce à son apparemment accès sans entrave aux informations sur la chaîne d’approvisionnement.

Les AirPod de première génération ont été lancés à la fin de 2016, le modèle de deuxième génération étant sorti à la mi-mars 2019. Les AirPods Pro ont ensuite été lancés à la fin d’octobre 2019.

