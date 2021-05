La conception des AirPods 3 révélée dans une vidéo de contrefaçons d’une précision choquante – .

Apple a diffusé son premier grand événement virtuel de 2021 le 20 avril pour dévoiler une foule de nouveaux produits, notamment un iMac repensé, un iPad Pro équipé de M1, une Apple TV mise à niveau, l’iPhone 12 violet et le très attendu AirTag. Tout bien considéré, ce fut un événement incroyablement chargé pour l’entreprise, il n’est donc pas surprenant que certains appareils très attendus n’aient pas été retenus. L’une de ces rumeurs était celle du prochain modèle d’AirPods, et bien qu’il n’y ait pas eu de nouvelles à ce sujet lors de l’événement Spring Loaded, les fuites ont continué à apparaître en ligne.

Dans une nouvelle vidéo publiée sur sa chaîne YouTube cette semaine, EverythingApplePro a déballé et montré une paire de clones d’AirPods qui ressemblent exactement à ce à quoi nous nous attendons pour les AirPod de troisième génération lorsqu’ils seront lancés plus tard cette année. Ils s’appellent Air60 TWS et ne coûtent que 45 $, mais ils pourraient être notre meilleur look à ce jour sur le design des AirPods 3.

Depuis des mois, nous entendons dire que les prochains AirPod d’Apple présenteraient un design similaire à celui des AirPods Pro. Des fuites ultérieures ont suggéré que les AirPods 3 auraient une tige plus courte comme le modèle Pro, mais renonceraient aux embouts auriculaires remplaçables ainsi qu’aux fonctionnalités haut de gamme telles que la transparence et la suppression active du bruit.

Comme le note le YouTuber dans la vidéo, les écouteurs knockoff sont 1: 1 avec les rendus CAO qui ont fui en ligne, donc si ces fuites sont exactes, l’Air60 TWS devrait être pratiquement identique aux AirPods 3.

Comme prévu, le boîtier de charge est en quelque sorte un mashup des boîtiers pour les AirPods 2 et les AirPods Pro. Avec la tige plus courte, Apple peut rendre le boîtier plus robuste, tandis que le manque d’embouts d’oreille signifie que le boîtier peut également être moins large. Empilés à côté de chacun, les AirPods Pro et les AirPods 3 clonés se ressemblent incroyablement, à l’exception des embouts auriculaires et du plus grand capteur sur les clones. La tige est également légèrement plus épaisse sur les clones.

Tout au long de la vidéo, EverythingApplePro cite une fuite importante du site chinois 52audio qui a révélé de nombreuses spécifications et fonctionnalités des AirPods 3 plus tôt cette année. Cette fuite affirmait que les AirPods 3 seraient dotés d’embouts auriculaires en option, mais ce n’est pas le cas avec ces imitations, du moins. En ce qui concerne le prix, 52audio pense que les AirPods 3 se vendront 150 $, tandis que d’autres sources pensent qu’Apple restera dans la fourchette de prix de 200 $, ce qui correspond au prix des AirPods de deuxième génération avec boîtier de charge sans fil actuellement vendus dans la boutique en ligne d’Apple.

Cela fait maintenant plus de deux ans que les AirPod de deuxième génération ont fait leurs débuts, et environ un an et demi depuis le lancement des AirPods Pro, ce n’est donc qu’une question de temps avant qu’Apple ne soit prêt à actualiser les deux gammes de produits. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, nous allons probablement attendre au moins le troisième trimestre 2021.

