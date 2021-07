La conception des premières boîtes de jeu PlayStation 2 était très différente

Les boîtes de jeux PS2 étaient tout à fait banales, car elles ressemblaient à tous les autres boîtiers en plastique disponibles à l’époque, des jeux Xbox aux DVD. Mais une conception antérieure pour eux que Sony a fini par abandonner était beaucoup plus intéressante.

Plus tôt cette année, Phil Salvador a écrit un article fantastique sur The Obscuritory sur Hock Wah Yeo, un designer dont les designs d’emballages sauvages et étranges étaient les meilleurs que cette entreprise ait jamais vus. Si vous étiez vivant et que vous vous promeniez dans les magasins de jeux vidéo dans les années 90, vous auriez vu et vous vous souviendriez de son travail, sur des jeux comme Jetfighter :

Et le prince de Perse :

Celles-ci, et bien d’autres de ses œuvres, étaient incroyables et attireraient instantanément votre attention lorsque vous entriez dans un magasin. Cependant, à la fin de la décennie, des changements dans la manière dont l’industrie du jeu vidéo s’était déroulée, et une poussée pour une standardisation croissante des emballages de la part des détaillants et des distributeurs a entraîné la disparition de ces boîtes de jeu uniques.

Au moment où ses créations emblématiques en carton disparaissaient, Yeo a été embauché par Sony pour « un dernier travail dans l’industrie du jeu ». À la fin des années 90, alors que les travaux étaient bien avancés sur la PlayStation 2, Sony cherchait quelqu’un pour concevoir les boîtes de jeu de la console et a demandé à Yeo de prendre une photo.

Le résultat était le suivant. Fantastique. Comme quelque chose pour lequel un personnage d’un anime cyberpunk des années 90 risquerait sa vie et l’appellerait quelque chose comme un disque DataCel. Comme vous pouvez le voir par la taille du disque, la pochette était beaucoup plus petite que ce à quoi nous sommes habitués, et la “colonne vertébrale” du boîtier est en fait en bas. Très peu pratique, bien sûr, mais aussi cool comme l’enfer. Malheureusement, ce n’était pas le cas.

« Pendant la production du prototype, les supérieurs de Sony Computer Entertainment au Japon sont intervenus et ont annulé le projet », écrit Salvador, « préférant utiliser la conception standard du boîtier DVD, qui aurait été beaucoup moins chère et plus facile à travailler. “

Ce qui était sans doute le cas ! Mais quand même, des trucs comme ça suffisent à vous faire penser, peut-être même à rêver, à une industrie du jeu vidéo où des mots comme « standardisation de la vente au détail » ne sont jamais devenus aussi importants que « ça a l’air vraiment cool ».