La conception des produits Apple s’est améliorée depuis le départ de Jony Ive – Bloomberg

Un article de Bloomberg affirme aujourd’hui que la conception des produits Apple s’est améliorée depuis que l’ancien chef de la conception, Jony Ive, a quitté l’entreprise.

Il dit que sans l’influence modératrice de Steve Jobs, Ive est allé trop loin en privilégiant la forme à la fonction, et que cela a depuis été corrigé…

Jony Ive s’est d’abord retiré de la direction de la conception de produits en 2015 pour se concentrer sur le campus d’Apple Park, avant de reprendre son rôle d’origine deux ans plus tard. Il a ensuite quitté l’entreprise en 2019. Apple affirme qu’il travaille toujours avec l’entreprise aujourd’hui à titre de consultant.

Alex Webb de Bloomberg dit que le pendule revient de cool à pratique.

La pomme d’aujourd’hui n’existerait pas sans Ive. Il était le léviathan créatif derrière le look de l’iMac, de l’iPod, de l’iPad et, plus important encore, de l’iPhone. L’approche d’Apple en matière de développement de produits axée sur la conception était considérée comme pionnière. Mais il y avait souvent une tension entre la forme et la fonction : si l’apparence d’un appareil l’emportait sur sa facilité d’utilisation.

Il y avait le sentiment que, sans l’influence modératrice de feu Steve Jobs, j’ai peut-être commencé à donner un peu trop la priorité à l’esthétique. Depuis qu’il a quitté ses fonctions de designer en chef fin 2019, Apple semble avoir mis l’accent sur la fonction. De l’iPhone à l’Apple TV en passant par le Macbook, l’époque du « Maudit soit l’utilisateur, nous pensons que cela a l’air cool ».