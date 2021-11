La conception du Pixel 6a fuit, taquinant quelques grosses surprises

La série Pixel 6 est de loin le téléphone le plus excitant que Google ait jamais conçu, malgré les problèmes que Google doit résoudre. Les deux combinés ont un design haut de gamme reconnaissable, et ils disposent d’un processeur personnalisé Google et de spécifications phares. Les prix des Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont également intéressants, même sans les offres Black Friday Pixel 6 disponibles chez certains détaillants. Dans cet esprit, le Pixel 6a pourrait s’avérer être le téléphone de milieu de gamme le plus excitant jamais construit par Google. Et une fuite nous donne les premiers rendus de conception pour le prochain combiné.

La conception du Pixel 6a fuit

Voir la fuite de conception du Pixel 6a fin novembre n’est pas surprenant. Google n’a jamais été en mesure de contenir les fuites de Pixel, et rien n’indique que quelque chose ait changé. Malgré la fuite précoce, le nouveau Pixel abordable ne sera cependant pas lancé avant le printemps ou l’été. Après tout, le Pixel 5a est arrivé dans les magasins il y a quelques mois seulement, et il est toujours disponible auprès de Google.

Cette fuite précoce signale que Google a peut-être opté pour la conception du Pixel 6a. C’est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour les fans de la série de téléphones Pixel A.

Les images ci-dessous proviennent de @OnLeaks et 91mobiles, qui se sont associés dans le passé à des rendus de conception similaires pour d’autres combinés inédits.

Les rendus indiquent que le Pixel 6a n’aura pas de prise casque. Source de l’image : @OnLeaks et 91mobiles

Selon ces images, le Pixel 6a présentera le même design que le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Cela signifie que le Pixel 6 moins cher obtiendra le même affichage tout écran perforé que les modèles phares. De plus, le module de caméra horizontal arrière reste en place à la fois en termes de position et de taille.

Les surprises

Les rendus impliquent également que le capteur d’empreintes digitales se déplace soit vers l’écran, soit vers le bouton latéral. Il n’y a pas de capteur d’empreintes digitales orienté vers l’arrière dans ces rendus Pixel 6a. Ce sera une première pour la série Pixel A.

Un autre détail passionnant concerne la taille du Pixel 6a. Mesurant 152,2 x 71,8. x 8,7 mm, le Pixel 6a de 6,2 pouces est plus compact que le plus petit modèle de la série Pixel 6. Le Pixel 6 dispose d’un écran de 6,4 pouces et mesure 158,6 x 74,8 x 8,9 mm.

Le Pixel 6a offrira également une autre première que peu de gens apprécieront. Le combiné ne comportera pas de prise casque. Google a supprimé le port 3,5 mm du produit phare Pixels il y a quelques années, juste après qu’Apple l’ait fait avec l’iPhone 7. Mais Google a ensuite réintroduit la prise audio lors du lancement du Pixel 3a. Si ce rendu est précis, le Pixel 6a sera le premier téléphone Google bon marché à ne pas prendre en charge l’audio 3,5 mm.

Les spécifications du Pixel 6a restent un mystère. Nous nous attendons à ce que le combiné présente la même configuration de caméra que le Pixel 6. Mais on ne sait pas quel type de processeur Google utilisera. Le Tensor SoC des Pixel 6 et Pixel 6 Pro est une puce haut de gamme. Google pourrait opter pour autre chose pour le Pixel 6a. Il pourrait choisir une puce de milieu de gamme de Snapdragon, en supposant qu’il ne souhaite pas utiliser son propre SoC Tensor de milieu de gamme.