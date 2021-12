La conception du téléphone à double pliage de Samsung détaillée encore une fois dans un nouveau brevet

Hadlee Simons / Autorité Android

TL;DR

Un nouveau brevet pour un smartphone Samsung à double pliage a vu le jour. Le téléphone se compose de deux charnières avec trois sections distinctes. Samsung a déjà présenté des conceptions similaires, notamment son prototype pliable en Z en août 2021.

Samsung propose actuellement deux modèles de téléphones pliables. La série Galaxy Z Flip est connue pour son pliage vertical compact, tandis que la gamme Galaxy Z Fold est célèbre pour son mécanisme en forme de livre. Cependant, selon un nouveau brevet, Samsung pourrait ajouter un troisième système à un futur téléphone pliable.

Repéré par LetsGoDigital, un brevet a récemment été attribué à Samsung pour un smartphone à double pliage avec trois sections distinctes qui se plient en forme de Z. Cette conception permet également à une partie de l’écran d’agir comme un écran principal qui abrite un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran. Une fois complètement déplié, le téléphone ressemble à une petite tablette. L’arrière du téléphone abrite un triple réseau de caméras arrière et un connecteur USB pour le chargement et les données.

Fait intéressant, les croquis de brevet décrivent également comment Samsung pourrait répartir les composants internes du téléphone dans les trois sections. Seules les parties rabattables à l’arrière et à l’avant du téléphone abritent les batteries et les circuits imprimés. La section centrale offre une rigidité structurelle et une résistance à l’appareil et manque apparemment de composants internes critiques.

Téléphone Samsung à double pliage : quand sera-t-il lancé ?

Notamment, ce n’est pas la première fois que nous voyons ou entendons parler des plans de Samsung pour un appareil à double pliage. En avril 2021, une conception de brevet légèrement différente a émergé, détaillant une alternative au système à double pliage. Quelques mois plus tard, Samsung a sorti un prototype fonctionnel de son format «multipliable», nous donnant un aperçu réel de la façon dont l’appareil pourrait fonctionner.

Alors que le dernier brevet suggère que le design de Samsung est relativement bien développé, ne pariez pas votre maison que Samsung lancera un tel appareil en 2022. Les brevets ne sont pas toujours des garanties ou des aperçus directs des appareils grand public. Cela dit, un système de double pliage semble être l’évolution naturelle du téléphone pliable, surtout si l’objectif est de gagner plus d’espace sur l’écran.

