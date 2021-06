La conception emblématique de la webcam iSight d’Apple fait un retour dans la nouvelle caméra 4K Dell UltraSharp

in

Dell a dévoilé une nouvelle webcam UltraSharp qui ne manquera pas de sembler familière aux utilisateurs de Mac. La webcam UltraSharp présente un design cylindrique qui ressemble fortement à l’emblématique webcam iSight d’Apple, qu’Apple a présentée à la WWDC en 2003 et finalement abandonnée en 2008.

Comme le rapporte The Verge, l’UltraSharp dispose d’une connectivité USB-C et prend en charge l’enregistrement ou le streaming en 4K :

L’UltraSharp est une webcam USB-C qui abrite un capteur Sony STARVIS CMOS de 8,3 mégapixels. Il est capable d’enregistrer ou de diffuser en 4K à 30 ou 24 images par seconde et en 1080p ou 720p à 24, 30 ou 60 images par seconde. Vous pouvez ajuster le champ de vision (FOV) entre 65 degrés pour un recadrage rapproché, 78 degrés ou 90 degrés pour le recadrage le plus large disponible. La webcam dispose d’une multitude de fonctions de correction automatique de la lumière qui visent à rendre votre image belle quel que soit votre éclairage. Il prend en charge un zoom numérique jusqu’à 5x et dispose d’un autofocus.

L’UltraSharp prend en charge à la fois macOS et Windows, mais vous aurez besoin du logiciel Dell Peripheral Manager pour accéder à bon nombre de ses fonctionnalités, et ce logiciel n’est disponible que sous Windows. Cela inclut la fonction de cadrage automatique AI, qui suit vos mouvements pour vous garder centré dans le cadre, similaire à la nouvelle fonction Center Stage trouvée dans l’iPad Pro M1. Également pour les utilisateurs de Windows, il dispose d’un capteur infrarouge qui peut exploiter la plate-forme de reconnaissance faciale Windows Hello.

Il existe cependant quelques limitations, notamment le prix et l’absence de microphone :

Mais 199,99 $ n’est pas bon marché pour une webcam, et je n’ai même pas atteint sa plus grande omission : elle n’a pas de microphone interne. Dell a déclaré qu’il se concentrait principalement sur l’optique de ce modèle, vous devrez donc vous procurer votre propre microphone, qu’il s’agisse d’un micro USB ou XLR autonome ou d’un casque.

Pour les utilisateurs de Mac, la principale caractéristique qui se démarque ici est la conception de type iSight, ce qui pourrait en faire une option tentante malgré les limitations. Pour les utilisateurs qui ne se soucient pas du design, quelque chose comme le Logitech Brio pourrait être une meilleure option si vous avez besoin d’une webcam autonome.

Pensez-vous qu’Apple devrait refaire une caméra iSight autonome en 2021 ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

