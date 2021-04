La conception hydrologique de la Chine au Brahmapoutre est-elle légitime?

L’Inde, en tant qu’État souverain, a le droit d’être à l’abri des dommages causés par le détournement par la Chine de l’eau du fleuve partagée. (Source de la photo: IE)

Le projet d’esquisse du quatorzième plan quinquennal en Chine (2021-25), qui doit être approuvé par l’Assemblée populaire nationale (APN), mentionne spécifiquement la construction de barrages hydroélectriques sur le cours inférieur du Brahmapoutre au cours des cinq prochaines années. La Chine, en tant qu’État souverain, a le droit de poursuivre ses projets de développement pour répondre aux besoins de sa population. Mais l’utilisation et le détournement de ressources naturelles partagées sont autorisés dans le système juridique international avec une certaine mise en garde. La doctrine de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles ne peut être invoquée pour justifier la construction de projets hydroélectriques sur une ressource naturelle partagée – le fleuve Brahmapoutre qui prend sa source au Tibet en route vers le Bhoutan, l’Inde et le Bangladesh. La règle est assez claire et c’est une loi dure qu’aucun État ne doit utiliser son territoire de manière à causer des effets néfastes sur le territoire d’un autre État.

Les préoccupations de l’Inde au Brahmapoutre

L’Inde, en tant qu’État souverain, a le droit d’être à l’abri des dommages causés par le détournement par la Chine des eaux partagées du fleuve. L’Inde doit être intéressée à avoir une connaissance approfondie du projet de construction de barrages sur le cours inférieur du fleuve Brahmapoutre, car le fleuve est tout aussi important du point de vue de l’Inde du lien eau-énergie-nourriture. De plus, le fleuve en Asie du Sud abrite 130 millions de personnes. Le développement de nouveaux projets hydroélectriques, les détournements d’eau en amont et les changements climatiques possibles suscitent des inquiétudes parmi les pays riverains inférieurs – l’Inde et le Bangladesh – quant à l’approvisionnement futur en eau pour la production d’énergie et de nourriture dans le bassin. Les préoccupations et les intérêts de l’Inde dans la partie inférieure du Brahmapoutre méritent une attention particulière car les communautés des plaines inondables du bassin inférieur du Brahmapoutre continuent de faire face à des inondations importantes en raison de l’augmentation du débit des rivières et des sécheresses prolongées en raison des changements dans les précipitations de mousson. Le changement climatique a un effet négatif sur les moyens de subsistance des communautés et sur l’écologie naturelle du Brahmapoutre. De même, la Chine, l’Inde est également confrontée à des pressions socio-économiques sur le fleuve en raison de l’augmentation de la population et de la demande d’énergie.

Obligation de la Chine de mener une TEIA

La règle d’absence de préjudice est une obligation de diligence raisonnable consistant à faire les meilleurs efforts de la part du promoteur du projet, partie à la prévention des risques. La Chine est tenue de démontrer qu’elle est préparée juridiquement, administrativement et scientifiquement que la construction d’un barrage sur le cours inférieur du Brahmapoutre ne causera pas de dommages transfrontaliers du côté indien. Pour cela, la Chine est tenue de mener une étude d’impact environnemental transfrontière (TEIA). La conduite de TEIA fait partie des obligations du droit international coutumier, ce qui signifie que la Chine ne peut pas faire valoir qu’en l’absence d’accord bilatéral avec l’Inde, elle n’est pas tenue de le faire. TEIA est une procédure permettant d’évaluer comment une activité proposée aura un impact sur l’environnement au-delà des frontières de l’État qui mène la TEIA. Il contribue à la prévention des dommages environnementaux et favorise la coopération entre les États et, par conséquent, aide à éviter les conflits.

Approche chinoise pour gérer l’eau de rivière partagée

Étant donné que le projet hydroélectrique proposé sur le fleuve Brahmapoutre est une activité de projet planifiée sur le fleuve Brahmapoutre, la Chine est obligée de réaliser une TEIA avant de poursuivre les travaux de construction. La jurisprudence internationale reconnaît l’obligation de mener TEIA dans l’affaire Pulp Mills 2010, l’avis consultatif sur les responsabilités et obligations dans la région et l’arbitrage Indus Water Kishenganga. Il est vraiment inquiétant que la législation nationale chinoise n’exige pas d’évaluer les impacts environnementaux transfrontières même si les travaux de développement chinois menacent l’environnement naturel des bassins fluviaux internationaux. Bien que la loi chinoise sur l’évaluation de l’impact environnemental oblige le gouvernement à évaluer les impacts environnementaux des projets construits sur le territoire chinois, la loi EIE ne fait aucune référence aux impacts environnementaux en dehors du territoire chinois, même lorsque les mesures prévues pourraient avoir des effets environnementaux dans l’un des États voisins de la Chine. La Chine affirme qu’elle adhère aux principes de TEIA en matière de ressources naturelles partagées. Par exemple, la Chine a conclu un protocole d’accord avec l’Inde sur la fourniture d’informations hydrologiques sur le fleuve Brahmapoutre pendant la saison des crues afin de répondre aux préoccupations similaires en Inde concernant l’utilisation par la Chine du fleuve Yarlung Tsangpo (connu en aval sous le nom de Brahmapoutre).

Afin d’assurer la paix et la stabilité dans la région, la Chine doit faire partie du cadre juridique multilatéral régissant les cours d’eau internationaux. La Chine n’a pas encore signé la Convention des Nations Unies sur les cours d’eau de 1997 et il est important de noter qu’elle est l’un des trois États qui ont voté contre cet instrument mondial à l’Assemblée générale des Nations Unies. La Convention encourage les États signataires de la Convention à conclure un accord bilatéral avec les États ayant partagé des cours d’eau en vue d’en tirer une utilisation optimale et d’en tirer des avantages compatibles avec une protection adéquate des cours d’eau. Les accords bilatéraux prévoient la création d’organes mixtes pour s’acquitter de leurs obligations au titre de la Convention. L’approche de la Chine consiste à apaiser d’une manière ou d’une autre les préoccupations de ses voisins tout en poursuivant agressivement ses intérêts nationaux. L’exemple du fleuve Mékong représente le point de vue de la Chine sur les eaux partagées. La Chine partage un long cours d’eau avec ses voisins – Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande – dans le Mékong. Puisqu’il est riverain supérieur du Mékong, il a simplement signé un accord avec ses voisins riverains inférieurs pour réduire leurs préoccupations relatives à l’utilisation de l’eau du Mékong comme riverain supérieur par celui-ci.

Que devrait faire la Chine?

La Chine doit adhérer au droit international de l’eau, ce qui rend assez clair le sens du terme «bassin versant» se référant à l’ensemble de la zone géographique couverte par l’eau qui se jette dans un fleuve international. La Chine doit respecter le principe de l’utilisation équitable qui a évolué à partir des premières pratiques interétatiques déterminant la légitimité d’une utilisation en tenant compte de tous les facteurs pertinents pour une utilisation particulière. Il faut déterminer à partir de là si l’utilisation est équitable et raisonnable ou non. Parallèlement à une utilisation équitable, la règle d’absence de dommage constitue la norme fondamentale des cours d’eau internationaux. La Chine n’a jusqu’à présent montré aucun sérieux à l’égard du développement des rivières à l’échelle du bassin qui ne résulterait qu’en une utilisation optimale et équitable des eaux partagées dans un esprit de coopération avec ses voisins riverains inférieurs.

