La conception originale d’Octane d’Apex Legends est bizarre et accro aux drogues extraites d’araignées extraterrestres

L’art d’Apex Legends est sorti aujourd’hui et comprend des illustrations conceptuelles et des commentaires de développeurs pour les personnages, les cartes et les armes trouvés dans Apex Legends menant à la saison 7 : Ascension. Il convient de noter en particulier le commentaire entourant le processus de création des 15 premiers personnages d’Apex Legends, y compris la friandise intéressante qu’Octane a commencé comme une légende beaucoup plus monstrueuse.

« Le design d’Octane était à l’origine un personnage accro aux drogues extraites d’araignées extraterrestres », écrivent l’écrivain principal de Respawn, Ashley Reed, et la rédactrice principale d’EA, Sumari MacLeod, dans The Art of Apex Legends. « Ses premiers croquis étaient destinés à mettre les gens mal à l’aise. »

Ils le font certainement. Les croquis d’accompagnement des conceptions antérieures d’Octane représentent le casse-cou à grande vitesse avec des membres difformes aux proportions de gobelins (ses bras sont presque aussi longs que ses jambes et ses doigts ressemblent à des griffes), tandis que des tubes de liquide rougeoyant sillonnent son corps comme un toile d’araignée démoniaque. Il semble également que son masque recouvre entièrement son visage ou fasse partie d’un casque, donnant à la tête d’Octane une apparence semblable à un exosquelette avec des crocs et des mandibules. Sur la base de ces premières conceptions, il semble que l’Octane original était en train de muter en raison de sa toxicomanie, devenant lentement plus semblable à une araignée au fil du temps. C’est flippant.

Le livre montre également comment ces conceptions d’arachnides effrayantes se transforment lentement au fil du temps en ce à quoi Octane ressemble maintenant, alors que Respawn a changé le personnage pour devenir accro au sport et trouver son prochain pic d’adrénaline par opposition aux drogues d’araignées extraterrestres.

Les origines d’Octane sont également remarquables car elles peuvent expliquer l’édition Apex Legends Octane, qui comprend un skin légendaire exclusif pour Octane aux côtés d’un skin et d’un charme d’arme Charge Rifle. Tout dans l’édition Octane est sur le thème de l’araignée – un détail que j’ai toujours trouvé étrange jusqu’à aujourd’hui. Les personnes atteintes d’arachnophobie peuvent comprendre que la peau légendaire d’Arachnoid Rush Octane dans l’édition Octane est loin d’être aussi dérangeante à regarder que les conceptions originales d’Octane.

L’art d’Apex Legends comprend également quelques autres informations intéressantes sur les autres légendes. Je ne vais pas toutes les énumérer – je dois réserver quelques surprises pour ceux qui achèteront le livre – mais une autre de ces histoires est trop belle pour ne pas être partagée. Il s’agit de Pathfinder.

Pathfinder, en fin de compte, était un personnage très différent. Au lieu du robot insouciant qu’il est, The Art of Apex Legends révèle : « Le design de Pathfinder était un robot triste, en colère et sarcastique qui détestait les humains. Beaucoup de ses premiers croquis étaient des machines à tuer aux yeux rouges. Là était même une version mécanique de Rambo. Nous avons fini par faire de lui un robot heureux pour le différencier de Revenant.

J’aime ça parce qu’il révèle deux choses. Tout d’abord, l’édition Apex Legends Pathfinder comprend le légendaire skin Full Metal Robot Pathfinder, qui transforme l’éclaireur avancé en Rambo – une autre instance de Respawn utilisant une édition spéciale d’Apex Legends pour libérer un skin basé sur un premier concept pour un personnage. Et deuxièmement, que Revenant et Pathfinder ont été conçus à peu près au même moment, soulignant davantage comment Respawn conçoit ces personnages bien avant leur sortie, étant donné que Revenant n’a été lancé qu’un an après le lancement d’Apex Legends.

Tout ce que je sais, j’espère avec impatience que Respawn annonce The Art of Apex Legends Vol 2 parce que j’ai besoin d’en savoir plus sur les histoires de conception pour les légendes qui sont sorties depuis la fin de l’année 2. Il doit y avoir des histoires pour Fuse, Valkyrie , Voyant et Ash.

