La conception visuelle et audio de Halo Infinite rend les autres FPS mauvais

Je ne peux pas croire que je loue un jeu vidéo parce que je peux le voir, mais écoutez-moi. Quelque part le long de la ligne, peut-être au cours de la dernière décennie et de certains changements, les tireurs sont devenus un gâchis visuel. Je ne peux pas vous dire combien de fois j’ai dû plisser les yeux dans des jeux comme Battlefield pour essayer de déterminer si je regarde un ennemi ou juste une texture étrange. La moitié du temps, je n’y parviens pas et je finis par tirer sur rien, pour mourir quelques instants plus tard.

Ensuite, vous avez tous ces jeux « réalistes », avec des schémas de couleurs ternes ou sombres qui ne sont pas du tout analysables, même s’ils sont fidèles à la réalité. Il est extrêmement courant, en particulier dans les jeux de bataille royale, de mourir sans voir d’où viennent les balles. Ou mourir sans savoir si vous avez même fait des dégâts !

Et donc, après avoir passé quelques dizaines d’heures dans le multijoueur de Halo Infinite, je suis ravi de voir à quel point le jeu est communicatif à propos de presque tout ce que vous voudriez savoir tout en essayant de tirer sur d’autres personnes au visage. Les aboiements de dialogue sont constants, même si vous n’êtes pas dans une discussion de groupe pour discuter de tactique. Bien que je les entende encore et encore, je ne me lasse pas des lignes audio réutilisées car elles sont en fait sacrément utiles. Il est également utile qu’il existe une variété étonnamment grande de ces signaux audio pour presque toutes les situations auxquelles vous pouvez penser, et certaines auxquelles vous ne vous attendriez pas.

Les spartiates (ou la carte elle-même) vous indiqueront automatiquement si l’ennemi possède ou non une arme puissante et quand ces armes apparaissent, sans parler de l’endroit. Un coéquipier peut mourir dans un endroit totalement différent et le jeu vous le dira exactement, même si vous ne l’avez pas vu tomber. Vous saurez si quelqu’un de l’équipe adverse profite d’une séquence d’éliminations. Lorsque vous manquez de munitions, votre personnage vous le dira sans avoir besoin de regarder la partie de l’interface utilisateur qui indique le nombre de balles restantes. Ensuite, vous avez le radar, qui, bien que n’étant pas nouveau, vous aide toujours à déterminer si des ennemis sont proches de vous ou non. Je n’ai jamais eu un jeu vidéo multijoueur en lui-même plus utile qu’un véritable coéquipier humain auparavant.

Mais le repère visuel que j’aime le plus est ce qui se passe lorsque vous faites atterrir quelque chose sur l’ennemi. Lorsque vous tirez sur quelqu’un, une grande superposition rouge apparaîtra. Si vous laissez tomber leurs boucliers, vous pouvez le dire, ce qui vous permet de passer rapidement à une arme qui peut faire sauter quelqu’un en un seul coup. Les contours eux-mêmes sont fantastiques pour distinguer les ennemis de loin. Tous ces détails contribuent à faire de moi un joueur et un coéquipier plus compétent. On est loin de la brutalité de jeux comme PUBG, qui vous laissent en grande partie vous débrouiller tout seul. La visibilité, ainsi que les boucliers régénérants, m’aident à avoir l’impression d’avoir toujours une chance d’obtenir un renversement contre des ennemis furtifs.

Même des jeux comme Fortnite, qui sont sans doute brillants et visuellement distinctifs, ont des mécanismes qui créent un cauchemar visuel. Essayez de montrer une séquence de débutant d’un joueur construisant ces gratte-ciel géants qui vous aident à échapper aux ennemis dans Fortnite. Vous devrez probablement expliquer chaque détail de ce désordre nerveux des murs et des escaliers instantanés.

Vous pouvez certainement apprendre à tout analyser avec le temps et l’expérience nécessaires, et la plupart d’entre nous le font. Mais c’est du travail. Et, en fin de compte, ce n’est pas un travail que le joueur devrait avoir à faire avec une conception visuelle et audio suffisamment bonne.

Alors merci Halo Infinite : ça faisait longtemps qu’un tireur ne m’avait pas fait me sentir vieille et malvoyante.