La concession du club laisse espérer que Liverpool pourra décrocher une superbe signature en janvier

La cible du milieu de terrain de Liverpool, Denis Zakaria, semble de plus en plus accessible en janvier après que le Borussia Mönchengladbach ait pris une prise de conscience poignante, selon un rapport.

L’international suisse, 25 ans, approche de la fin de son passage avec la formation de Bundesliga. Le milieu de terrain combatif est en fin de contrat à la fin de la saison. À l’heure actuelle, tous les signes suggèrent que de nouveaux termes ne seront pas écrits.

Compte tenu de son statut de contrat, Zakaria représentera une véritable aubaine pour toute partie qui lance les dés. Et compte tenu des commentaires du chef de Mönchengladbach, Max Eberl, le club ne s’opposera pas à Zakaria lorsque des offres seront déposées.

« S’il (Zakaria), ou tout autre joueur, nous dit qu’ils veulent partir, nous réglerons le problème. Ce serait fou de combattre quelqu’un s’il veut y aller », a précédemment déclaré Eberl à Bild (via Sports Mole).

Liverpool, ainsi que Manchester United et Chelsea ont tous été liés soit à un accord à prix réduit en janvier, soit à un retrait d’agent libre l’été prochain. De toute l’Europe, la Juventus et la Roma de Serie A sont dans le mélange, selon Sport Witness.

Zakaria a été signalé par El Nacional à préférer un déménagement à Anfield avant toutes les autres options. Ils ont déclaré que le Suisse « veut rejoindre Liverpool plutôt que tout autre club ».

La demande de Mönchengladbach ouvre la porte de sortie de Zakaria

L’ajout de carburant supplémentaire au feu est le dernier de Sport Witness (citant le journal allemand Bild).

Ils révèlent que c’est Liverpool dont l’intérêt est le plus fort. De plus, Mönchengladbach souhaite renforcer son effectif en janvier, et les sorties doivent être sanctionnées en premier.

Le manager du club, Adi Hütter, aurait demandé à Eberl des renforts pour la fenêtre d’hiver. Leurs finances obligent les joueurs à partir avant que le manager n’obtienne son souhait.

Cela ouvre la porte aux offres de Zakaria en janvier, le milieu de terrain étant désigné comme celui qui pourrait partir pour générer des fonds. De plus, le désir du club de récupérer des frais et d’éviter de le perdre gratuitement l’été prochain garantira probablement que ses frais de transfert ne seront pas élevés.

Si Liverpool choisit d’agir, un accord apparaît là pour la conclusion.

La décision de Liverpool s’est avérée correcte, alors que Newcastle regarde Wijnaldum

Pendant ce temps, un La décision controversée de Liverpool semble s’être avérée correcte après que Newcastle est devenu le premier favori pour signer l’ex-Red Georginio Wijnaldum., selon un rapport.

Le Néerlandais, 31 ans, a été étonnamment autorisé à quitter Liverpool en tant qu’agent libre au cours de l’été. Le déménagement a mis fin à son séjour de cinq ans dans le Merseyside au cours duquel il a été largement acclamé pour ses démonstrations infatigables et altruistes.

Permettre à Wijnaldum de partir a attiré interrogation poignante de Gary Neville. La légende de Man Utd a affirmé que Liverpool « manquerait beaucoup » la dynamo du milieu de terrain. Cependant, les Reds n’ont pas manqué un battement et les performances médiocres de Wijnaldum à Paris ont justifié leur décision.

Maintenant, selon le Daily Express, le mécontentement de Wijnaldum à Paris pourrait le voir retourner en Angleterre après seulement six mois. Citant le média espagnol AS, ils révèlent que le Néerlandais « veut partir » et qu’un retour en Premier League est à son programme.

Rien n’indique que Liverpool serait intéressé par la re-signature de Wijnaldum. Au lieu de cela, c’est un autre de ses anciens clubs – Newcastle – qui est vanté.

Les Magpies riches en argent chercheront à se sortir des ennuis dans la fenêtre d’hiver. En tant que tel, il est indiqué qu’ils ont peut-être déjà contacté les représentants de Wijnaldum.

Faire correspondre le salaire de Wijnaldum ne sera pas un problème pour les Magpies, pas plus que les petits frais de transfert commandés par le PSG. Cependant, convaincre Wijnaldum de s’inscrire à un combat de relégation s’avérera délicat.

