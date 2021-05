La concurrence avec Apple Arcade pourrait être la prochaine étape de Netflix

Netflix envisagerait de concurrencer Apple Arcade et Google Stadia en lançant son propre service de jeu en streaming basé sur un abonnement. La société aurait commencé la recherche d’un responsable du jeu pour diriger le mouvement.

Netflix s’est plongé dans le monde du jeu mobile en 2017 et a également créé un certain nombre d’émissions interactives …

Arrière-plan

Netflix a déclaré qu’il considérait le contenu vidéo et les jeux comme étant en concurrence pour la même part d’attention. En d’autres termes, plus les gens passent de temps à jouer à des jeux, moins ils ont de temps disponible pour regarder des vidéos.

Le service de vidéo en continu a déjà fait quelques premiers pas dans le contenu interactif. Il propose un certain nombre d’émissions interactives, où les téléspectateurs sont présentés avec des fourches sur la route et invités à en choisir un, avec Netflix puis diffusant cette version du reste de l’histoire. Black Mirror: Bandersnatch est un exemple bien connu.

Netflix a également sorti un jeu iPhone et iPad en 2017, en tant que compagnon de son émission Stranger Things.

Plan annoncé pour concurrencer Apple Arcade

L’Information a publié un rapport la semaine dernière, Axios ayant maintenant plus de détails.

L’information:

Netflix cherche à embaucher un cadre pour superviser une expansion dans les jeux vidéo, signe qu’il intensifie ses efforts pour se développer au-delà du divertissement filmé traditionnel, selon des personnes familières avec la situation. Au cours des dernières semaines, Netflix a approché des dirigeants de l’industrie du jeu chevronnés pour rejoindre l’entreprise, ont déclaré les gens. […] L’une des options dont la société a discuté consiste à proposer un ensemble de jeux similaires à l’offre d’abonnement en ligne d’Apple, Apple Arcade, a déclaré l’une des personnes.

Le rapport indique qu’il n’est pas clair si Netflix développerait ses propres jeux ou autoriserait ceux qui existent déjà – mais Axios dit que ce sera un mélange des deux.

Une source familière avec les plans de Netflix dit à Axios de «le considérer comme une petite Apple Arcade», une référence à l’offre d’Apple de jeux mobiles de haute qualité et sans publicité offerts aux abonnés payants. L’offre Netflix, selon deux sources d’Axios, consisterait en un mélange de propriété intellectuelle sous licence Netflix et d’œuvres originales commandées à des studios indépendants, proposées aux abonnés Netflix existants.

Cependant, les deux rapports indiquent que les plans sont toujours en évolution et qu’il est peu probable qu’ils soient lancés avant l’année prochaine.

Apple Arcade a été lancé en 2019 et le mois dernier a reçu un gros coup de pouce avec l’ajout d’un tas de jeux iOS classiques. Un sondage auprès des lecteurs a montré qu’il s’agissait d’une décision populaire, incitant davantage de personnes à envisager de s’abonner et les abonnés existants à jouer à plus de jeux.

