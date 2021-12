La concurrence sur le marché et la baisse des prélèvements de crédit poussent les banques à poursuivre la croissance du crédit à des rendements inférieurs

Le plus grand prêteur du pays, la State Bank of India (SBI), a vu son rendement sur les avances domestiques chuter de 71 points de base en glissement annuel au T2FY22 à 7,51%.

Par Piyush Shukla

Les rendements des avances bancaires ont chuté entre 54 et 166 points de base (pb) au cours du trimestre de septembre (T2FY22) par rapport à la même période de l’année dernière, en raison de la concurrence des taux d’intérêt des marchés des capitaux et de la baisse des prélèvements de crédit.

Le plus grand prêteur du pays, la State Bank of India (SBI), a vu son rendement sur les avances domestiques chuter de 71 points de base en glissement annuel au T2FY22 à 7,51%. Ses avances intérieures totales, à la fin du mois de septembre, ont augmenté de 4,6% en glissement annuel pour atteindre 21,56 lakh crore. ICICI Bank, d’autre part, a vu son rendement sur les avances chuter à 8,34% au T2FY22 contre 8,88% il y a un an. Le total des prêts du prêteur privé, à la fin du mois de septembre, s’élevait à Rs 7,65 lakh crore, en hausse de 17,2% sur un an.

« Le prélèvement de crédit dans le système reste faible à environ 6 % à 6,5 %. Du côté des marchés de capitaux, les taux d’emprunt sont très fins, donc une partie de l’emprunt se déplace vers le marché des capitaux et donc les banques répercutent également l’avantage de la baisse du coût des fonds sur les emprunteurs et c’est pourquoi vous voyez le rendement baisser « , a déclaré Karan Gupta, directeur des institutions financières, India Ratings and Research.

Gupta a ajouté qu’à l’heure actuelle, les banques n’observent pas d’impact significatif sur leurs marges nettes d’intérêt (NIM) malgré des rendements inférieurs en raison du coût inférieur des fonds.

Pour SBI, le coût des dépôts est passé de 4,35% au T2FY21 à 3,84% à fin septembre. De même, les banques du secteur privé, dont ICICI Bank et IDBI Bank, ont vu leur coût des dépôts chuter à 3,53% et 3,66% au T2FY22 contre 4,22 % et 4,53 % il y a un an, respectivement. Mais bien qu’ils ne soient pas encore visibles, les NIM pourraient être touchés à l’avenir en raison de toute augmentation significative des inquiétudes concernant la détérioration de la qualité des actifs entraînant des renversements de revenus d’intérêts, a déclaré Gupta. En juillet-septembre, le NIM mondial de Bank of Baroda a chuté de 19 points de base en glissement trimestriel à 2,85% en raison d’une inversion des revenus d’intérêts relatifs à un compte de société de financement non bancaire, selon un rapport d’Edelweiss Securities.

« … Si nous devions examiner le montant net des opérations ponctuelles, y compris les reprises d’intérêts sur les comptes en cas de suspension, nos marges nettes d’intérêts seraient globalement inchangées entre le dernier trimestre et ce trimestre », a déclaré Sanjiv Chadha, directeur général et PDG de la Banque. de Baroda lors d’une conférence téléphonique avec un analyste des résultats.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.