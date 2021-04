La condamnation de Jurgen Klopp de la Super League européenne n’est pas assez forte, dit Simon Jordan, alors que le patron de Liverpool “ furieux ” contre les propriétaires

Simon Jordan pense que Jurgen Klopp aurait dû se montrer plus opposé aux projets de la Super League européenne.

Liverpool a annoncé qu’il serait l’un des 12 membres fondateurs des plans de rupture controversés.

.

Jurgen Klopp a précédemment déclaré qu’il serait contre une Super League européenne

La nouvelle a suscité la condamnation de la communauté du football et les fans des Reds ont clairement exprimé leurs opinions lundi.

Les supporters ont placé des banderoles à l’extérieur d’Anfield, ils ont protesté devant Elland Road avant que le club ne joue à Leeds et souhaitent retirer les drapeaux du sol avant le match de samedi avec Newcastle.

Klopp a été interrogé sur les plans avant le match avec Leeds et a exprimé ses inquiétudes, mais s’est arrêté avant de condamner la Super League européenne.

.

Les joueurs de Leeds ont protesté contre l’idée avant leur match nul 1-1 avec Liverpool hier soir

. – .

Les fans de Liverpool voient la Super League européenne comme un départ des idéaux de Bill Shankly

Le patron de Liverpool marchait peut-être sur une ligne fine entre vouloir dire ce qu’il pensait et ne pas vouloir critiquer ouvertement les propriétaires du club.

L’ancien propriétaire du Crystal Palace et animateur de talkSPORT, Jordan, pense que Klopp aurait pu aller plus loin dans ses critiques.

Lorsqu’il a joué un clip de l’interview de Klopp, Jordan a déclaré: «Jurgen Klopp n’a pas (déclaré une opposition à la Super League européenne). Où est le reste de l’interview de Klopp. L’interview de Klopp qui a poursuivi en disant que ce sont de très bonnes personnes et que je ne suis pas sûr de ce qui se passe dans les coulisses et quand je comprends ce qui se passe des propriétaires, je pourrai avoir une opinion plus large.

News Group Newspapers Ltd

Simon Jordan a été franc sur les plans de la Super League européenne

«Le récit que nous avançons est tout au sujet du sentiment, de l’hystérie et de l’hyperbole.

“S’ils ont changé cette proposition pour que les gens puissent se qualifier, être relégués et promus et qu’il n’y a pas cette situation où tout tourne autour d’eux, où est l’objection maintenant?”

Klopp serait furieux contre les propriétaires de Liverpool, Fenway Sports Group, pour s’être inscrit aux plans de la Super League européenne.

L’Athletic affirme qu’il était en ébullition à l’annonce malgré son comportement relativement calme et que cela s’est produit alors que le club se préparait pour son affrontement à Leeds.

L’annonce a forcé Klopp à organiser une réunion de l’équipe d’urgence pour discuter de la proposition, ce qui a perturbé le programme d’entraînement de Liverpool.