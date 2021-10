La condamnation de l’affaire Valbuena débutera le 24 novembre

Le juge qui préside le procès de la sex tape de Mathieu Valbuena a repoussé la peine des personnes impliquées au 24 novembre, selon MARCA.

Comme on le sait, le Real Madrid et l’attaquant international français Karim Benzema sont impliqués dans le procès et pourraient encourir jusqu’à 10 mois de prison et 75 000 € d’amende s’ils sont reconnus coupables. Le juge a décidé de reporter la condamnation jusqu’au mois prochain après la conclusion du procès de trois jours vendredi.

Les représentants de Benzema auraient demandé un acquittement car ils affirment que Valbuena a sciemment enregistré la sex tape sans le consentement de son partenaire.

« Valbuena est victime de ses actes, étant donné que c’est lui-même qui a filmé la sex tape avec laquelle ils ont ensuite tenté de le faire chanter. »

« Il n’est pas filmé sans le savoir, il se filme en mode selfie. La jeune fille ne sait pas qu’elle est filmée, filmer quelqu’un sans le savoir lors d’un acte sexuel est pénalement répréhensible.

Le procès de détermination de la peine du 24 novembre aura lieu le même jour que le Real Madrid affrontera le shérif Tiraspol en phase de groupes de la Ligue des champions. On ne sait pas actuellement si le statut de Benzema pour le match sera affecté.