La condamnation de R. Kelly déclenche une vague de blagues sur « SNL »

R. Kelly a fait l’objet de nombreuses blagues lors de l’ouverture de la saison 47 de Saturday Night Live. Le procès pénal de six semaines de Kelly a eu lieu récemment à Brooklyn, New York, où les procureurs ont dû prouver que Kelly dirigeait un réseau de racket et de trafic sexuel qu’il a dirigé pendant près de trois décennies. Des dizaines de témoins qui ont allégué que Kelly les avait attirés et préparés pour être ses esclaves sexuels ont pris la parole pour affirmer que Kelly les avait maltraités non seulement sexuellement, mais aussi physiquement et émotionnellement. Plusieurs des anciennes petites amies à domicile de Kelly ont témoigné, l’une d’elles affirmant qu’elle avait été forcée de manger les excréments de Kelly lorsqu’elle avait désobéi à l’une de ses nombreuses règles.

En fin de compte, Kelly a été reconnu coupable de neuf chefs d’accusation. Il encourt un minimum de 10 ans et un maximum d’une peine d’emprisonnement à perpétuité. Il fait maintenant face à des accusations similaires dans au moins trois autres États, dont la Géorgie, le Minnesota et l’Illinois. Malgré les preuves croissantes contre lui, Kelly insiste sur son innocence et les accusateurs sont d’anciens amants méprisés.

Les allégations contre Kelly peuvent être sérieuses, mais il sera toujours la cible de nombreuses parodies, comme l’a prouvé SNL le 2 octobre. Dans une scène, Kenan Thompson a joué le rôle de Levar B. Burton qui chante le single à succès de Kelly ‘I Believe I Can Fly’ aux funérailles du personnage fictif Miriam Thompson. Burton est une célèbre chanteuse de casino que Thompson a appréciée lors de ses fréquents voyages à Atlantic City, dans le New Jersey.

Dans une scène distincte du segment populaire “Weekend Update” de l’émission, Kelly a été reconnu coupable lors de son récent procès à Brooklyn. “[He] ne sera pas poursuivi avant mai prochain, après que les avocats de R. Kelly eurent négocié avec succès une année scolaire de plus », a plaisanté Michael Che, faisant référence à l’affinité présumée de Kelly avec les jeunes adolescentes. Che mentionne également la lutte pour que la musique de Kelly soit retirée des services de streaming au milieu de son Dans la suite du reportage, le Che demande : « Qu’a-t-il vraiment fait ? »

En 2019, l’interview explosive de Kelly avec Gayle King a été usurpée. L’interview est venue du fait que Kelly voulait se défendre contre les allégations formulées contre lui dans le documentaire Surviving R. Kelly.