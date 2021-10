La condamnation de R. Kelly : toutes les dernières mises à jour

A présent, le monde sait que R. Kelly a récemment été reconnu coupable de racket et de trafic sexuel à Brooklyn, NY. Le procès du chanteur de R&B en disgrâce a duré plusieurs semaines, avec des dizaines d’anciens employés, facilitateurs, témoins et accusateurs détaillant plus de 30 ans de comportement prédateur de Kelly envers les jeunes filles, femmes et garçons. Kelly est accusé de manipulation et de lavage de cerveau, ainsi que d’abus sexuels, physiques, émotionnels et financiers de ses victimes. Bien que Kelly prétende qu’il est innocent, un jury en a conclu le contraire.

L’accusation est satisfaite de l’issue de l’affaire. Beaucoup attribuent le fait que Dream Hampton a produit des docuseries Lifetime Surviving R. Kelly pour avoir été le fer de lance de Kelly traduit en justice. Voici quelques-unes des principales mises à jour de la dernière affaire de Kelly.

Les règles de R. Kelly pour ses victimes

Comme détaillé dans les docuseries Lifetime Surviving R. Kelly, les victimes ont témoigné qu’elles devaient suivre des règles strictes pendant leur séjour avec Kelly. Selon le témoignage, les femmes devaient frapper avant d’entrer dans chaque pièce, demander à manger et à se baigner, appeler Kelly « papa », et ne pas établir de contact visuel ni communiquer avec les hommes. Ils n’auraient pas non plus été autorisés à communiquer entre eux, bien qu’ils vivent dans la même maison, sans la permission de Kelly.

Pourquoi certaines victimes ont mis si longtemps à se manifester

Selon un rapport du New York Times, Kelly a contraint ses victimes à écrire des déclarations en sa faveur qu’il avait l’intention d’utiliser contre lui au cas où elles feraient des allégations d’abus.

Selon Ryan Chabot, l’enquêteur fédéral principal dans l’affaire contre Kelly, les enquêteurs ont découvert des dossiers FedEx étiquetés « Anciens messages », avec des dizaines de lettres décrivant Kelly sous un bon jour. D’autres avaient des lettres contenant des messages d’extorsion de victimes alléguant que leurs parents voulaient de l’argent du chanteur.

Dans une lettre, la victime de 17 ans a qualifié Kelly de « grand homme », ajoutant « À l’âge de 17 ans, je n’ai jamais eu de relations sexuelles avec Robert Kelly ». Kelly aurait également proféré des menaces à ses victimes et enregistré toutes les relations sexuelles à utiliser contre elles à l’avenir, certaines à leur insu.

Ses avocats promettent de faire appel

Kelly et son équipe clament son innocence et ont juré de faire appel. « Bien sûr, nous sommes déçus du verdict », a déclaré l’un des avocats de Kelly, Deveraux L. Cannick. « Je suis encore plus déçu par l’accusation d’avoir porté cette affaire », a-t-il ajouté, « rempli d’incohérences ».

R. Kelly devrait être jugé à Chicago, dans l’Illinois, le prochain

L’équipe juridique de Kelly se prépare pour une autre affaire. En août, il doit subir son procès dans sa ville natale de Chicago pour pornographie juvénile, qui comprend également deux co-conspirateurs présumés. Kelly fait également face à des accusations de crimes sexuels au Missouri, en Géorgie et en Floride.

Il sera condamné en mai 2022

Kelly sera condamné en mai 2022. Il encourt un minimum de 10 ans à perpétuité sans libération conditionnelle.

