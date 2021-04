La condamnation pour meurtre de Derek Chauvin ne devrait pas obscurcir notre système judiciaire brisé

Alors que les Américains attendaient mardi le verdict du procès de Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd, le professeur de droit de Fordham et éminent criminologue John Pfaff a tweeté quelque chose de sinistre.

Il se demandait: une condamnation, «quelle que soit la justice l’exige», serait-elle réellement un pas en avant?

«Un acquittement ici», a poursuivi Pfaff, «pousserait-il plus de gens à exiger un changement plus radical? Une conviction amène-t-elle trop de gens à penser que «le système se corrige»? Ou pas?”

Je me demande vraiment si une condamnation, si justice l’exige, est en fait – pratiquement, empiriquement – un pas en avant. Un acquittement pousserait-il plus de personnes à exiger un changement plus radical? Une condamnation amène-t-elle trop de gens à penser que «le système se corrige de lui-même». Ou pas? – John Pfaff (@JohnFPfaff) 20 avril 2021

Une heure plus tard, Chauvin a été reconnu coupable de trois chefs d’accusation distincts: meurtre non intentionnel au deuxième degré, meurtre au troisième degré et homicide involontaire coupable au deuxième degré. Le verdict, a déclaré le frère de Floyd, Philonise, signifie que lui et leur famille sont enfin «capables de respirer à nouveau». Mais alors même que la famille a déclaré que la lutte pour un changement systémique devait se poursuivre, le représentant Jim Jordan (R-OH) a déclaré que le verdict était la preuve que «le système judiciaire fonctionne» et Axios a rapporté que de hauts responsables démocrates et républicains ont déclaré que «les condamnations se sont atténuées. pression pour le changement. »

J’ai parlé avec Pfaff de ses inquiétudes quant à la façon dont une condamnation pourrait saper les efforts plus larges de réforme de la police et de la justice pénale – préoccupations qui évoquent un débat compliqué sur la façon de concilier une réforme sociale plus large avec le besoin individuel de justice pour Floyd. D’autant que des élus comme la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi et le maire de Minneapolis, Jacob Frey, ont fait des déclarations largement critiquées insinuant que Floyd était un sacrifice pour améliorer Minneapolis et la nation.

«Il y a ce genre d’approche individualiste qui dit que lorsque quelqu’un fait quelque chose de mal, nous le punirons», soutient Pfaff. «Mais voir la condamnation comme un succès ne tient pas compte du fait que Chauvin n’aurait peut-être jamais dû être un policier au départ ou, s’il l’était, il n’aurait jamais dû s’attaquer à un billet de 20 dollars de cette manière – de toutes les manières, le système a échoué. . Bien que punir Chauvin soit une responsabilité critique et essentielle pour le préjudice qu’il a causé, cela ne remédie pas aux plus grandes défaillances systémiques qui nous ont amenés ici.

L’interview suivante a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Jérusalem Demsas

Parlez-moi de votre tweet, pourquoi avez-vous commencé à vous demander ce qu’un acquittement ou une condamnation signifierait pour le combat plus large de la justice pénale?

John Pfaff

Un verdict de culpabilité était essentiel dans cette affaire pour de nombreuses raisons, mais je pense qu’il est également très essentiel de comprendre à quel point il s’agit d’une réalisation limitée et à quel point elle est limitée. Il fournit une responsabilité indispensable à une personne en particulier qui a fait une chose particulièrement mauvaise. Mais je m’inquiète de voir que, d’une manière ou d’une autre, dans cette situation, nos institutions ont réellement fonctionné.

Et ce avec quoi je me débattais, c’est que le risque de voir la conviction comme le système fonctionnant est un élément individualiste beaucoup plus systémique. Le fait de réagir après que le préjudice est survenu compense d’une manière ou d’une autre le fait que nous n’avons jamais pris les mesures nécessaires pour empêcher cela au départ.

[TV producer] Toute la carrière de Dick Wolf s’est construite autour de «la loi et de l’ordre» et de «Chicago Fire» – pas autour de la santé et des services sociaux et du département des bâtiments de Chicago. Nous glorifions le fait qu’une fois que nous avons échoué à fournir les services et que quelqu’un est mort, la police se présente héroïquement et résout ce problème.

Jérusalem Demsas

Vous avez mentionné dans votre tweet «exiger un changement plus radical». Que pensez-vous nécessaire ici? À quoi ressemble la responsabilité si ce n’est pas seulement Derek Chauvin et d’autres qui pourraient être impliqués dans la mort de George Floyd sont condamnés?

John Pfaff

Je pense que l’un des problèmes que nous avons sur le plan culturel lorsque nous réfléchissons à ce à quoi la réforme devrait ressembler est que nous avons une vision si étroite et aveugle de ce à quoi ressemble la responsabilité. La seule forme de responsabilité avec laquelle nous nous sentons à l’aise est la punition. Nous voulons vraiment que Chauvin assume la responsabilité de ses actions, mais la responsabilité est aussi le système qui se regarde et dit «c’est ce que nous aurions dû faire mieux».

Nous avons donc montré que nous pouvons corriger nos erreurs, mais comment vous assurer qu’il n’y a pas de futur officier à corriger? Qu’il s’agisse de s’entraîner différemment ou d’éliminer des pans entiers de responsabilités de la police pour commencer. Notre vision de la responsabilité est tout simplement beaucoup trop étroite et beaucoup trop individualiste.

Le système est si grand et si étendu et si non coordonné et décentralisé que tout type de petit changement que vous apportez s’y adapte et continue de travailler sans réfléchir, de manière décentralisée, dans la direction dans laquelle il va. Un vrai changement nécessite bien plus un bouleversement fondamental. On craint que ces condamnations puissent presque aller à l’encontre de cela. Ils peuvent renforcer ce sentiment que ces étapes progressives améliorent les choses.

De toute évidence, un acquittement ce soir aurait également été extrêmement contre-productif. Cela aurait certainement conduit à des protestations et à des protestations qui seraient devenues violentes. Et je sais que tu as cité le travail d’Omar Wasow l’autre jour [that violent protests in the past shifted whites toward voting for Republicans and shifted news agendas, elite discourse, and public concern toward “social control,” not reform] – ce genre de manifestations ne fait que rendre le système plus répressif et plus réactionnaire.

Alors, quel chemin vers un bouleversement plus fondamental n’est pas quelque chose pour lequel j’ai une réponse. Mais j’ai aussi de plus en plus compris que des réformes progressives peuvent améliorer légèrement les choses, mais nous garderont dans l’univers général actuel dans lequel nous sommes et qui ne fonctionne tout simplement pas.

Jérusalem Demsas

Axios vient de rapporter que les principaux assistants démocrates et républicains disent que la condamnation signifie qu’il y a moins de chances qu’il y ait une action au niveau fédéral. Est-ce le genre de réponse qui vous préoccupe?

John Pfaff

Mettant de côté si je pense qu’il y a beaucoup de choses que le gouvernement fédéral peut faire, c’est exactement l’attitude qui m’inquiète. Que nous allons examiner cet essai et dire que notre système actuel fonctionne, ou nous disons que cette pomme pourrie fait cette très mauvaise chose, les tribunaux peuvent intervenir et y remédier. Mais l’expression est “une pomme pourrie ruine le bouquet.”

Ce que vous voyez dans les reportages d’Axios est exactement la peur que j’ai. Il y a ce genre d’approche individualiste qui dit que quand quelqu’un fait quelque chose de mal, nous le punirons. Mais voir la condamnation comme un succès ignore le fait que Chauvin n’aurait peut-être jamais dû être un policier au départ ou, s’il l’était, il n’aurait jamais dû s’attaquer à un billet de 20 $ de cette manière – à tous égards, le système a échoué. Bien que punir Chauvin soit une responsabilité critique et essentielle pour le préjudice qu’il a causé, cela ne remédie pas aux plus grandes défaillances systémiques qui nous ont amenés ici.

Jérusalem Demsas

Il y a cette tension ici où nous parlons à la fois de cette personne, George Floyd, qui a été assassiné, et nous avons un système de justice qui est mis en place pour fournir une sorte de récompense pour cela. Et puis il y a cette conversation plus large sur ce que cette mort peut devenir ou ce qu’elle peut ou devrait signifier. Et les gens s’en éloignent souvent parce que cela déshumanise l’individu.

Comment concilier le fait qu’il s’agit à la fois d’une décision individuelle extrêmement personnelle concernant le meurtre d’un homme et aussi qu’elle a eu des implications massives pour la réforme de la justice pénale dans ce pays? Le plus grand mouvement de l’histoire américaine s’est produit l’année dernière après la mort de George Floyd. Alors, comment pensons-nous à ces choses?

John Pfaff

C’est un défi. Je pense que parfois les économistes – et c’est de là que je viens – ont tendance à se tromper en réduisant l’humanité des gens à ces questions politiques plus larges et ce n’est pas bien. La mort de George Floyd a exigé la responsabilité de la personne qui l’a tué. Mais c’est une question bien différente de «qu’est-ce que la justice exige de la situation?» Nous pouvons donc dire que la reddition de comptes a été réalisée aujourd’hui. Responsabilité pour la mort d’une personne, d’un homme, d’un fils et d’une personne dont la vie avait un sens et a été enlevée.

Mais cela ne nous amène pas à la justice. La justice est quelque chose de plus grand et de plus systémique et exige quelque chose de plus radical et de plus transformateur. Je pense que la façon dont nous choisissons de parler des choses peut être extrêmement importante. Les mots comptent. Il y a quelque chose d’important dans ce qui s’est passé aujourd’hui, mais nous devons le cadrer correctement – pour comprendre à quel point ce qui n’a pas été accompli.

La responsabilité au niveau micro a bien eu lieu, et c’est quelque chose de vraiment important. Mais ce serait tout aussi déshumanisant d’essayer de prétendre que c’était quelque chose de plus. Parce que prétendre que c’est quelque chose de plus, c’est mettre plus d’hommes noirs en danger d’être tués sur toute la ligne. Nous ne savons pas encore qui ils sont, mais si nous considérons cela comme une trop grande victoire, leur vie est également mise en danger.

Jérusalem Demsas

L’une des grandes thèses sur lesquelles vous avez travaillé est que mettre fin à l’incarcération de masse signifie que nous devons être plus indulgents avec les criminels violents. Le nombre de criminels non violents n’est tout simplement pas le moteur de l’incarcération de masse. Comment pensons-nous cela par rapport à vouloir condamner et condamner les policiers qui tuent des civils?

John Pfaff

Les gens qui dirigent et servent dans [police] Les projets abolitionnistes ont été cohérents sur le fait que nous avons besoin de responsabilisation, mais aussi que l’enfermement de la police ne résout pas cela. Le but n’est pas d’enfermer un groupe différent de personnes. Je ne me considère pas comme un abolitionniste … mais s’ils donnent 25 ou 30 ans à Chauvin, ce serait encore, je dirais, excessif. J’ai dit que c’était excessif pour d’autres cas, ce serait excessif pour celui-là aussi.

La langue compte. Il ne s’agit pas d’être indulgents envers les personnes qui commettent des crimes violents, nous devrions penser différemment à ce que signifie la responsabilité. Ce n’est peut-être pas nécessairement plus indulgent – de nombreuses personnes qui ont suivi des programmes de justice réparatrice ont dit que c’était presque plus difficile que la prison. Vous êtes obligé de vous asseoir avec les personnes que vous avez blessées et de parler de ce que vous avez fait et des conséquences de votre comportement pour elles et leurs familles. C’est vraiment difficile. Ce n’est pas forcément indulgent, c’est juste différent. Il n’a pas cet avantage rétributif que nous considérons parfois comme essentiel.

Lorsque vous punissez vos propres enfants, je n’enferme pas mes enfants dans leur chambre pendant trois jours et je dis que rien de moins que cela n’est «indulgent». Qu’est-ce qui aide mon fils à comprendre ce qu’il a fait et à en assumer la responsabilité? Nous avons intériorisé si profondément le sentiment que la prison et le policier – c’est là que tout commence et s’arrête – que tout le reste semble indulgent, même si cela pourrait accomplir des formes plus profondes de responsabilité et de justice avec plus de succès.