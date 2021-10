La condition de Mbappé pour renouveler avec le PSG

30/10/2021 à 13:14 CEST

Kylian Mbappé a précisé dans une lettre les conditions de son prochain contrat pour l’équipe qui veut le signer ou pour le Paris Saint-Germain, qui insiste pour renouveler l’attaquant français. Par une lettre, Mbappé Il a déclaré qu’il ne voulait pas manquer les Jeux Olympiques de Paris 2024, sa ville.

Cependant, sa mère, Fayza lamari, a accordé une interview à ‘Le Parisien’ où il a également précisé la manière dont il allait garantir que le rêve de Mbappé, celle d’aller à l’épreuve olympique, s’est accomplie. « Ce sera écrit dans son contrat. Ensuite, ils devront le sélectionner. Les Jeux se déroulent dans sa ville natale. Le PSG n’est pas contre le laisser partir », a-t-il déclaré. Et c’est que la propre famille de l’attaquant français avait déjà ses avantages et ses inconvénients avec le PSG après ne lui avoir pas permis de participer aux derniers Jeux de Tokyo.

Par conséquent, si le PSG veut le renouveler, comme le Real Madrid ou tout autre club, s’ils veulent le signer, ils devront remplir la condition principale pour que Kylian Mbappé signer votre contrat. Une exigence que les clubs n’aiment pas, tant il s’agit d’un contretemps dû à la charge de matches sur le calendrier.

Dans la lettre écrite par Mbappé ce mercredi dans ‘L’Equipe’, le Français explique que « quand on voit ce que les équipes de France ont réalisé… On a gagné en volley, en handball, on était finalistes en basket contre les Etats-Unis.. J’espère vivre ça et faire de même en 2024 avec une équipe qui rassemble les meilleurs joueurs du moment », a-t-il conclu.