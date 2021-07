La condition de Mbappé pour renouveler avec le PSG

04/07/21 à 18:23 CEST

Compte tenu du panorama actuel du marché des transferts, Mbappé est prêt à renouveler avec le PSG, mais aurait mis une condition : que le nouveau contrat comprenne une clause qui le libère en cas de réception d’une offre du Real Madrid.

C’est ce qu’affirme Marca, qui rapporte que le club connaît déjà la position du joueur, avec la prédilection de ne pas signer de renouvellement puisque son souhait est, ou repartir cet été avec un accord avec le PSG, ou attendre d’être libre l’année prochaine, bien qu’il puisse accepter de signer une prolongation de contrat dans le cas d’accepter de pouvoir procéder à une sortie si cela semble intéressant, notamment de la part de Madrid, son grand souhait.

Ce sera la formule la plus rassurante pour toutes les parties, puisque Le PSG se débarrasserait de toutes les rumeurs de sortie, mais Mbappé garderait un atout dans sa manche pour faciliter sa signature en tant que joueur du Real Madrid.

Au lieu de cela, cela nécessiterait un accord verbal entre les parties, puisque légalement la ligue française ne permet pas d’inclure des clauses de ce type dans les contrats.

En tout cas, les relations entre le PSG et Mbappé semblent stagner et à un point difficile de solution. Compte tenu de la situation des transferts, il est difficile pour Madrid de pouvoir s’offrir Kylian cet été et pour le PSG de le laisser partir. Le club français ne veut pas faciliter les choses et Mbappé force la machine au point de pouvoir devenir joueur autonome l’été prochain, sans que les Qataris ne puissent rien faire pour le retenir ou récupérer une partie des investissement des 180 millions qu’ils ont fait pour lui.