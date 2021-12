La conductrice d’Amazon a été avertie qu’elle serait licenciée pour être revenue avec des colis lors d’une tornade

Un chauffeur-livreur d’Amazon dans l’Illinois a reçu l’ordre de continuer à livrer des colis après avoir signalé avoir entendu des sirènes de tornade, le répartiteur affirmant que les sirènes n’étaient « qu’un avertissement ». Selon un rapport de Bloomberg, qui comprend des captures d’écran de la conversation, le chauffeur a été informé que le retour à l’entrepôt serait considéré comme un refus d’itinéraire, « ce qui [would] en fin de compte, tu n’auras pas de travail demain matin.

La conversation aurait eu lieu vendredi soir, environ une heure et demie avant qu’une tornade ne frappe une installation d’Amazon à environ 30 miles du conducteur. Après s’être fait dire à deux reprises de « continuer à livrer », le chauffeur a finalement reçu l’ordre de s’abriter sur place « pendant 15 à 20 minutes, puis de continuer comme d’habitude ». (Les instructions de s’abriter sur place ont été répétées plusieurs fois par la suite.) Le chauffeur, exprimant qu’une camionnette de livraison n’offrirait pas beaucoup de sécurité, a déclaré qu’elle voulait retourner à la base.

« Si vous décidez de revenir, ce choix vous appartient. »

La réponse du répartiteur est poignante : « Si vous décidez de revenir, ce choix vous appartient. Mais je peux vous dire que cela ne sera pas considéré comme pour votre propre sécurité. La pratique la plus sûre est de rester exactement où vous êtes. Le répartiteur a déclaré que les chauffeurs ne pouvaient pas être rappelés à moins qu’Amazon ne le demande et qu’elle perdrait son emploi si elle revenait. La tornade a fini par atterrir près d’une autoroute, projetant des voitures en l’air, selon Bloomberg, bien que le conducteur impliqué dans l’échange de SMS soit en sécurité.

Amazon a déclaré à Bloomberg que le répartiteur « aurait dû immédiatement demander au chauffeur de chercher un abri » lorsqu’il a déclaré avoir entendu les sirènes et a déclaré qu’« en aucun cas le répartiteur n’aurait dû menacer l’emploi du chauffeur ». L’entreprise a déclaré qu’elle enquêtait sur l’incident.

L’usine d’Amazon n’était pas non plus un refuge : un entrepôt s’est effondré pendant la tempête, faisant six morts. Bloomberg rapporte que l’entrepôt n’a pas effectué d’exercices pour s’assurer que les gens étaient préparés en cas d’urgence.

L’Administration américaine de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) a annoncé qu’elle enquêtait sur l’incident de l’entrepôt, et les experts disent que l’inaction d’Amazon peut être attribuée à la volonté sans fin d’Amazon de plaire aux clients à tout prix et à un manque de politique qui obligerait légalement l’entreprise de renvoyer ses travailleurs chez eux. L’incident a été cité par un actionnaire d’Amazon qui a déposé une résolution d’actionnaire appelant à un audit indépendant des conditions de travail de l’entreprise.

Les chauffeurs d’Amazon (qui ne sont souvent pas des employés directs d’Amazon mais travaillent plutôt dans des entreprises sous contrat avec le géant du commerce en ligne) ont l’habitude d’être mis en danger pour respecter les quotas. Plus tôt cette année, il a été signalé que des chauffeurs avaient été invités à désactiver l’application (souvent buggy, selon les critiques) utilisée pour s’assurer que les livreurs conduisaient en toute sécurité.