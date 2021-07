La conduite autonome de Tesla est disponible sous forme d’abonnement mensuel et ils admettent déjà qu’elle n’est pas si autonome | Moteur

in

Il y a eu de nombreuses rumeurs à ce sujet, mais Tesla a finalement confirmé que la conduite autonome peut être contractée dans un service d’abonnement.

La conduite autonome est confrontée à de nombreux défis, et tous ne sont pas technologiques. Il n’y a pas que la question des véhicules circulant seuls, il faut aussi en tenir compte la législation de chaque territoire ou celui qui fonctionne dans tous les itinéraires et situations. Ces barrières peuvent démotiver votre embauche, c’est pourquoi chez Tesla ils essaient de nouvelles façons de l’apporter aux conducteurs.

L’un des principaux freins à l’utilisation d’un service encore en développement se trouve dans son prix qui atteint 10 000 dollars aux Etats-Unis, c’est pourquoi ils ont opté pour une option de abonnement mensuel qui coûte 199 $.

Pour ce prix, vous pouvez louer le forfait Full Self Driving dès maintenant, comme indiqué dans The Verge, et parmi les avantages, il y a la possibilité d’annuler quand vous le souhaitez, manque de permanence obligatoire, même s’il a quelques limites.

L’offre de drones est large et si vous souhaitez en acheter un, vous devez connaître certains aspects techniques et la législation en vigueur que nous résumons dans ce rapport.

Apparemment uniquement les véhicules Tesla avec du matériel FSD 3.0 (HW3) ou supérieur peuvent contracter le service, ceux qui ne l’ont pas peuvent être mis à jour pour un prix de 1 500 $.

Bien que l’on sache depuis longtemps que Tesla intégrerait le service, il y a tout juste un an, il a avancé comment il fonctionnerait et jusqu’à présent, il n’a pas été activé. Et malgré le fait de porter ces rythmes, c’est toujours un service qui souffre de nombreuses limitations.

Un rapport sur la question a été publié sur CNBC et les conclusions sont conformes aux attentes. Bien qu’il soit présenté comme un service de conduite autonome, ce n’est pas le cas et “les fonctions actuellement activées nécessitent une supervision active du conducteur et ne rendent pas le véhicule autonome”. Le conducteur doit être attentif à tout moment et en position de contrôler la Tesla.

On suppose que le pilote automatique Tesla s’améliorera petit à petit et il est probable qu’à l’avenir il sera aussi autonome que souhaité, mais il a encore du chemin à parcourir. En tout cas, il y a sûrement des conducteurs prêts à l’essayer et la possibilité de le faire par abonnement les encourage à franchir le pas.