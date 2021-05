La conduite de la diversité ne rendra pas l’armée américaine douce, selon Austin ⋆ 10z viral

Le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin remet des diplômes aux élèves-officiers diplômés de l’Académie militaire des États-Unis à West Point, NY, le 22 mai 2021.

(Mike Segar/.)

Lors d’une interview exclusive du Memorial Day avec CNN lundi, le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a rejeté les critiques sur la dernière campagne visant à promouvoir la diversité dans l’armée, affirmant que les forces armées ne seront jamais « molles ».

Il a suggéré qu’une telle rhétorique pourrait même jouer dans l’intérêt des challengers internationaux de l’Amérique comme la Chine et la Russie, insistant sur le fait que ces régimes « aimeraient capitaliser sur des points de discussion comme celui-ci ».

“Je ne vais pas perdre une minute de sommeil sur ce que disent les dirigeants chinois ou sur ce que [Russian leader] Dit Vladimir Poutine. Ce sur quoi je vais me concentrer, et ce sur quoi je me concentre, c’est la défense de cette nation et m’assurer que nous avons ce qu’il faut pour réussir », a fait remarquer le secrétaire à la Défense.

Austin a écarté les allégations selon lesquelles les initiatives de recrutement de diversité et d’inclusion de l’armée américaine diminueront les défenses américaines et la force de sa position sur la scène mondiale.

Il a ajouté que les États-Unis s’enorgueillissent de « la meilleure armée du monde aujourd’hui » en raison des personnes qui « peuplent nos rangs », pas seulement en raison de ses avancées technologiques et de son infrastructure.

«Je pense que nous faisons un excellent travail en termes de recrutement des bons types de personnes, en fournissant un accès à des personnes de tous les coins, de tous les horizons dans ce pays. Tant que vous êtes en forme et que vous pouvez vous qualifier, il y a une place pour vous dans cette équipe », a déclaré Austin.

Les commentaires du secrétaire viennent au milieu des critiques de certains législateurs républicains qui ont exprimé des inquiétudes quant à l’adoption par l’armée d’une idéologie progressiste, arguant que cela affaiblit la force de combat américaine au détriment de notre sécurité nationale.

Plus tôt ce mois-ci, l’armée américaine a lancé une campagne publicitaire de recrutement présentant les histoires de soldats aux antécédents identitaires uniques. La branche a admis dans un communiqué de presse que les vidéos représentaient un « écart distinct par rapport aux campagnes précédentes de l’armée », transformant « ce qui était autrefois une vision unidimensionnelle du service militaire en quelque chose de plus pertinent ». Une de ces publicités montrait le témoignage de la caporale Emma Malonelord, qui a déclaré qu’elle avait été élevée par des parents lesbiens et qu’elle « avait marché pour l’égalité ».

D’éminents législateurs républicains ont critiqué la campagne publicitaire, la qualifiant de contre-productive et préjudiciable à l’intégrité et à l’efficacité de l’armée.

« Putain de merde, peut-être qu’un militaire réveillé et émasculé n’est pas la meilleure idée », a tweeté le sénateur Ted Cruz.

Austin a affirmé au cours de l’entretien qu’une armée américaine diversifiée « doit faire partie de qui nous sommes ».

« Nous représentons les États-Unis d’Amérique », a-t-il déclaré. “Nous devrions ressembler à l’Amérique et pas seulement dans les rangs, mais notre leadership devrait ressembler à l’Amérique.”

Certains membres républicains du Congrès se sont opposés à l’évolution de l’armée dans une trajectoire plus politisée. Le sénateur Tom Cotton et le représentant Dan Crenshaw, tous deux vétérans, ont récemment publié une page de dénonciation pour les membres actifs du service afin de signaler une « idéologie éveillée » dans l’armée. Grâce au formulaire, les hommes et les femmes en uniforme peuvent soumettre des plaintes anonymes concernant des formations, des programmes ou des mémorandums « éveillés », que Cotton et Crenshaw exposeront au public.

«Pendant trop longtemps, les membres du Pentagone progressistes ont appelé les coups de feu pour nos combattants, et les commandants militaires inertes ont laissé faire. Maintenant, nous allons vous exposer », a tweeté Crenshaw la semaine dernière.

