La conduite de Nikita Mazepin influencée par le fait “ papa continuera à payer ”

L’ancien pilote de F1 Nicolas Kiesa dit que Nikita Mazepin court en sachant que son père le financera quoi qu’il fasse.

Nouveau en Formule 1 pour 2021, Mazepin a apporté beaucoup de chaleur avec lui et au début de sa campagne de recrue qui n’a fait que croître.

Avec le parrainage Uralkali est venu un nouveau travail de peinture sophistiqué pour Haas, et plus important encore, les services de Nikita, fils du milliardaire russe Dmitry Mazepin.

Les pilotes payants ont toujours eu une perception négative en Formule 1, mais pour Mazepin, sa tâche de faire ses preuves est devenue plus difficile pendant la saison morte après la sortie en ligne d’une vidéo vulgaire impliquant lui-même et une femme.

Sur le front de la course, Mazepin a connu du succès dans les formules juniors, terminant P5 au classement F2 2020 après avoir remporté deux victoires en course cette saison.

Cependant, ses performances médiocres jusqu’à présent à Haas ont permis à la critique de grandir, alors que déjà Sergio Perez, Charles Leclerc, Lando Norris et Antonio Giovinazzi ont eu des mots durs pour le Russe après des incidents en piste.

Esteban Ocon a également déclaré qu’il craignait de se croiser avec Mazepin car personne ne sait ce qu’il va faire.

Et Kiesa, qui n’a lui-même fait que cinq apparitions en Formule 1 avec les retardataires Minardi en 2003, estime que le fait que Dmitry financera toujours la carrière de Nikita a un effet sur le comportement du joueur de 22 ans.

“Mazepin ne respecte pas les accords qui sont conclus entre les pilotes, en particulier lors des qualifications”, a-t-il déclaré au journal danois BT.

«En ce qui concerne votre comportement et votre conduite sur la piste, cela fait une différence de savoir que quoi que vous fassiez, papa continuera toujours à payer.»

Kiesa a expliqué que dans son Danemark natal et dans d’autres pays scandinaves, un pilote de course doit «se comporter correctement» et gagner de l’argent pour pouvoir se considérer assez bien.

«Vous ne pouvez certainement pas avoir cette mentalité lorsque vous venez de pays scandinaves», a-t-il ajouté.

«Nous devons nous comporter correctement et ne pas en faire trop de notre propre initiative, jusqu’à ce que nous ayons gagné suffisamment d’argent pour pouvoir dire ‘d’accord, je suis assez bien’.»

