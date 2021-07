La conduite de Toto Wolff à Silverstone est “inacceptable”, déclare Horner

Christian Horner estime que le “lobbying” de Toto Wolff auprès des stewards du Grand Prix de Grande-Bretagne était “inacceptable”.

Sur et hors piste, Taureau rouge et Mercedes se sont affrontés tout au long de la campagne 2021 et c’était plus que jamais le cas à Silverstone.

Max Verstappen a chuté au départ après avoir rejoint Lewis Hamilton, et les deux chefs d’équipe ont rapidement fait part de leurs sentiments à la FIA.

Horner a déclaré à Michael Masi que Hamilton avait été dangereux et méritait clairement une pénalité, tandis que Wolff a soutenu qu’il s’agissait d’un incident de course, envoyant même un courrier électronique aux diagrammes australiens qui prouvaient apparemment que c’était le cas.

L’Autrichien parlait apparemment aussi aux stewards, essayant de changer d’avis alors qu’ils décidaient de pénaliser Hamilton, ce qui a considérablement irrité Horner.

“J’ai vu Toto, qui faisait du lobbying auprès des stewards, ce que j’ai entendu dire qu’il allait le faire”, a déclaré un Horner furieux après la course, cité par le Daily Express.

«Je suis allé m’assurer que notre point de vue était représenté parce que je ne pense pas qu’il soit juste que les directeurs d’équipe aillent faire pression sur les commissaires afin qu’ils ne soient pas influencés.

“Pour moi, c’était inacceptable qu’il soit allé là-haut pour faire pression sur eux.”

La décision a finalement été prise d’accorder à Hamilton une pénalité de 10 secondes, et avec le Britannique en train de remporter la course de toute façon, c’était un appel qui a été largement critiqué.

Masi l’a cependant défendu, affirmant que les commissaires ne tiennent pas compte des conséquences plus larges lors de la prise de décisions, ne regardant que l’incident de manière isolée et à juste titre, pense-t-il.

“Je pense qu’il s’agit de l’un des éléments les plus importants depuis de nombreuses années”, a-t-il déclaré, cité par Motorsport.com. “Et cela est venu à travers des discussions avant mon arrivée entre toutes les équipes, la FIA et la F1, et les chefs d’équipe étaient tous assez catégoriques, c’est qu’il ne faut pas considérer les conséquences d’un incident.

« Donc, lorsqu’ils jugent un incident, ils jugent l’incident lui-même et les mérites de l’incident, pas ce qui se passe ensuite en conséquence. Et c’est quelque chose que les stewards font depuis de nombreuses années.

« Et on leur a conseillé de le faire de haut en bas. Et je parle de l’implication de l’équipe et ainsi de suite. C’est donc ainsi que les commissaires jugent les choses parce que [if you] commencer à prendre en compte les conséquences, il y a tellement de variables plutôt que de juger l’incident lui-même sur ses mérites.

«Je pense que si vous le regardez sur cette base, vous ne trouverez jamais une pénalité qui corrigera un tel déséquilibre.

« Si vous le regardez dans cette circonstance particulière… c’est pourquoi il y a quelques années, les équipes, ou les chefs d’équipe, ont clairement fait la distinction qu’ils ne voulaient pas que les conséquences soient prises en compte, ils le voulaient en fonction de l’incident lui-même. “