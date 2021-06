La Confédération brésilienne suspend son président après des allégations d’abus

07/06/2021 à 00h16 CEST

.

La Confédération brésilienne de football (CBF) suspendue pour une durée de 30 jours, à compter de ce dimanche, son président, Rogério Caboclo, qui a été accusé par un employé de l’entité d’abus moral et sexuel.

La suspension de Caboclo de ses fonctions de président de la CBF a été adoptée par la commission d’éthique de l’entité, qui a également a convoqué une réunion extraordinaire de tous ses administrateurs pour ce lundi.

La crise autour Caboclo a explosé une semaine avant le début de la Copa América, dont l’organisation a été attribuée au Brésil après les démissions de l’Argentine et de la Colombie et malgré le fait que le pays soit l’un des plus touchés par le coronavirus, avec plus de 472 000 morts et portes d’une nouvelle vague de pandémie.

La place de Caboclo sera temporairement assumée par Antonio Carlos Nunes, actuel vice-président de la CBF, qui sera en charge de l’entité pendant au moins les 30 prochains jours, une période qui coïncide avec la Coupe de l’America, qui débutera le 13 juin.

La célébration du tournoi continental au Brésil, en raison de sa grave situation sanitaire, a déclenché une énorme polémique dans le pays, mais elle a été soutenue par la Conmebol, la CBF et le gouvernement d’extrême droite Jair Bolsonaro.

Cette décision a également causé un malaise dans l’équipe brésilienne, au point que les joueurs de l’équipe et l’entraîneur Adenor Leonardo Bacchi “Tite” ont suspendu leurs conférences de presse régulières depuis l’annonce.

Les séances d’entraînement de l’équipe nationale ces derniers jours ont été éloignées de la presse et, au milieu de ce silence, la presse locale tisse de nombreuses conjectures.

L’un des plus insistants déclare qu’après le match de mardi prochain avec le Paraguay, qui mettra fin à un nouveau tour des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde Qatar 2022, Tite présentera sa démission et sera immédiatement remplacé par Renato Gaúcho, qui est actuellement sans club.

La presse locale affirme également que les joueurs publieront un manifeste pour exprimer leur malaise face à la Copa América et spécule que beaucoup pourraient décider de ne pas jouer le tournoi, bien que rien de tout cela n’ait été confirmé.

Les relations de Caboclo avec Tite et l’équipe nationale étaient déjà distantes, mais les problèmes se seraient aggravés après la plainte déposée vendredi dernier par un responsable de l’entité.

Selon cet employé, dont le nom reste caché, Caboclo a tenté de l’abuser sexuellement et de faire pression moralement depuis avril 2020 lors de voyages et de réunions, dont beaucoup se sont produits devant d’autres personnes.