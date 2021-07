La conférence B-Word commence dans quelques heures, voici à quoi s’attendre Crypto new media

La très attendue conférence B-Word est prête à commencer plus tard dans la journée à 9 h 00 HAP. La conférence est centrée sur Bitcoin où certains des noms les plus notables dans le domaine de la cryptographie discuteraient des moyens possibles par lesquels les institutions peuvent incorporer Bitcoin dans leur système. La conférence offrirait une expérience en direct et une bibliothèque de contenu à la communauté des investisseurs. L’événement est entièrement virtuel avec des conversations préenregistrées et est gratuit pour tout le monde avec une session en direct à partir de 11 h HAE.

La conférence B-word a été divisée en différentes parties où les orateurs débattraient et discuteraient de divers aspects de Bitcoin, de ses avantages et inconvénients et démystifieraient également certaines des idées fausses les plus répandues sur le BTC.

Les principaux orateurs de l’événement comprendraient Elon Musk, PDG de Tesla, Jack Dorsey, PDG de Twitter, Hester Peirce, PDG d’Ark Invests, Cathie Wood, PDG d’Ark Invest, ainsi que quelques autres noms notables de la crypto.

Affrontement Jack Dorset contre Elon Musk

La partie la plus attendue de la conférence B-Word était entre Jack Dorsey, un grand partisan de Bitcoin, et Elon Musk, le PDG de Tesla qui est passé d’un héros Bitcoin à un méchant en un seul trimestre. Les points de vue contrastés de deux des personnes les plus influentes sur Bitcoin seraient quelque chose que tout le monde attend avec impatience.

Dorsey avait mis Musk au défi de discuter de Bitcoin lors de la conférence B-Word, ce qu’il avait accepté. Les gens pensent que la discussion entre les deux serait assez épique étant donné que les deux sont aux antipodes de leurs opinions sur BTC. D’une part, Square Inc, dirigé par Dorsey, envisage de construire tout un écosystème autour de BTC Tesla avait interrompu son service de paiement Bitcoin quelques semaines seulement après l’avoir annoncé.

Pour les Bitcurieux ? Très bien alors, allons-y – Elon Musk (@elonmusk) 25 juin 2021

Musk a rallumé le FUD énergétique en affirmant qu’une majorité de l’énergie minière n’est pas propre. Alors que Dorsey maintient un point de vue bitcoin qui croit que la preuve de travail est la clé de la décentralisation de Bitcoin.

Cela pourrait également être un sujet de discussion lors du prochain événement en direct, étant donné que Dorsey et Cathie Wood avaient déjà démenti les affirmations de Musk.

