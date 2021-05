La conférence de presse de boxe YouTubers vs TikTokers se transforme en bagarre chaotique alors que Bryce Hall et Austin McBroom suivent les traces de Jake Paul, Deji trash parle et AnEsonGib appelle en plaisantant Canelo Alvarez

Le dernier événement de boxe d’influenceurs à gagner du terrain est Battle of the Platforms de Social Gloves – YouTubers vs TikTokers.

Le 12 juin, la tendance actuelle des jeunes célébrités des médias sociaux à se tourner vers le sport se poursuivra avec un autre spectacle peu orthodoxe au Hard Rock Stadium de Miami.

La conférence de presse YouTubers vs TikTokers est devenue virale

Les YouTubers britanniques Joe Weller et Theo Baker ont lancé la tendance en 2017 en réalisant une vidéo dans laquelle ils ont boxé dans une salle de sport.

Lorsque Weller est sorti victorieux, il a été défié par le géant de YouTube KSI et le couple a organisé un événement en col blanc qui a vendu la Copper Box Arena de Londres au début de 2018.

KSI a gagné par arrêt et a ensuite porté le témoin, appelant Logan Paul et Jake Paul.

Les Américains ont tous deux relevé le défi et un deuxième événement a vendu la Manchester Arena qui a vu KSI match nul avec Logan, tandis que son frère Deji a été battu par Jake.

Hearn a mis KSI contre Logan Paul et Jake Paul contre AnEsonGib

La tendance est ensuite devenue professionnelle lorsque le promoteur Eddie Hearn a organisé le match revanche KSI vs Logan Paul au Staples Center de Los Angeles, le Britannique l’emportant par décision partagée.

Jake Paul a depuis eu trois combats professionnels – le premier promu par Hearn alors qu’il battait AnEsonGib.

Il a ensuite déménagé sur deux Triller pour ses deux combats les plus récents, éliminant Nate Robinson et Ben Askren.

Maintenant, Logan Paul est prêt pour une exposition avec Floyd Mayweather alors que la tendance continue de croître.

Jake Paul a une fiche de 3-0 (3 KO)

Le dernier événement à capturer le jeune public présente des visages familiers déjà vus.

Le spectacle YouTubers vs TikTokers de Social Gloves est présenté par Austin McBroom vs Bryce Hall.

Deji et AnEsonGib sont de retour en action sur l’undercard contre Vinnie Hacker et Taylor Holder respectivement.

La conférence de presse a été chaotique comme prévu avec une bagarre qui a éclaté après de nombreuses discussions inhabituelles.

Il semble que la boxe des influenceurs ne disparaîtra pas de sitôt.