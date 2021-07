La conférence de presse franche d’Aaron Rodgers sur le drame avec des packers fait perdre les médias sociaux

Aaron Rodgers n’a pas hésité lors de sa première conférence de presse du camp d’entraînement. Le quart-arrière des Green Bay Packers s’est présenté au camp mardi et s’est entraîné avec l’équipe mercredi après une longue bataille hors saison. En parlant aux journalistes après l’entraînement, Rodgers a révélé les problèmes qu’il avait avec les Packers.

“Je voulais aider l’organisation, peut-être apprendre de certaines des erreurs du passé … et de la façon dont certains des vétérans sortants ont été traités”, a déclaré Rodgers en parlant de certains des anciens joueurs des Packers qui ne sont plus dans l’équipe. “Et juste le fait que nous n’ayons pas retenu un certain nombre de joueurs qui, à mon avis, étaient des joueurs clés de notre fondation, de notre vestiaire. Des gars de haut niveau.”

Rodgers souhaite également avoir davantage voix au chapitre en ce qui concerne les décisions des agences indépendantes : “Le fait que je n’aie pas été utilisé dans ces discussions est quelque chose que je voulais changer à l’avenir”, a déclaré Rodgers. “Et j’avais l’impression qu’en fonction de mes années, de la façon dont je peux encore jouer, cela devrait être une partie naturelle de la conversation. Au fur et à mesure que cela progressait à partir de ce point, rien n’a vraiment changé sur ce front.” Voici un aperçu des médias sociaux réagissant à la conférence de presse.

Aaron Rodgers n’a pas hésité à sa première conférence de presse depuis son retour chez les Packers. pic.twitter.com/5O4HIrE2OV – ESPN (@espn) 28 juillet 2021

Voici un aperçu du début de la conférence de presse de Rodgers. Une personne a écrit : « Aaron a raison. Il sera un futur directeur général quand il raccrochera ses lacets. beaucoup d’anciens coéquipiers avec lesquels il a suivi la ligne. Respect!”

Aaron Rodgers, non filtré. – Adam Schefter (@AdamSchefter) 28 juillet 2021

Un autre fan a écrit: “Soyons honnêtes. Jeopardy a dit à Aaron qu’il ne se verrait pas offrir le poste, alors il est revenu pendant un an. À la fin de la saison, il sera un FA et travaillera pour une équipe en Californie ou plus près. à CA. GB regrettera de ne pas l’avoir échangé.

La plupart des gens n’aiment pas l’entreprise pour laquelle ils travaillent, mais ils n’ont pas le luxe de se plaindre sur la scène internationale d’être traités comme des employés par leurs patrons. – poulpes (@Jeffrey_reads) 28 juillet 2021

Un utilisateur des réseaux sociaux a écrit : “La plupart des gens n’aiment pas l’entreprise pour laquelle ils travaillent, mais ils n’ont pas le luxe de se plaindre sur la scène internationale d’être traités comme des employés par leurs patrons.”

Il n’y a qu’une seule raison de venir à Green Bay : Aaron Rodgers pic.twitter.com/9zQFbutpLu – PFF (@PFF) 28 juillet 2021

“J’apprécie la confiance et a mérité le droit de le dire, mais le gars n’a aucune humilité”, a écrit un fan. “Heureux de l’avoir et nous donne une chance de gagner chaque année, mais c’est un individu difficile à trouver.

Aaron Rodgers cite la décision de supprimer Jake Kumerow l’année dernière comme exemple de l’endroit où il aurait aimé être consulté : “Peut-être que je l’exécute et je pourrai vous faire changer d’avis.” Rodgers dit que Kumerow était le deuxième meilleur receveur du camp d’entraînement l’an dernier. – Field Yates (@FieldYates) 28 juillet 2021

Une personne a noté : il n’est pas « juste un joueur », il devrait avoir son mot à dire sur qui il lance. Ils ne font pas l’impossible pour lui donner des armes telles qu’elles sont, alors ils réduisent son arsenal déjà sur la liste? Comme s’ils voulaient qu’il lutte davantage.”

Le journaliste a défié Aaron Rodgers : Pourquoi voulez-vous être impliqué ? Beaucoup de joueurs que vous vouliez retrouver n’ont pas eu de bonnes années après leur départ. Si les Packers n’avaient pas décidé de quitter Favre, vous ne seriez pas là. Réponse complète de Rodgers : pic.twitter.com/Y9y8g7Tsix – Ari Meirov (@MySportsUpdate) 28 juillet 2021

Un utilisateur des médias sociaux a déclaré: “Rodgers aurait pu détester jouer pour Belichick. Mec se débarrasse des joueurs comme s’ils jouaient aux cartes dans sa main, peu importe ce que tout le monde pense.”

Aaron Rodgers parle à la presse comme pic.twitter.com/Cvkebo3Hum – FanDuel Sportsbook (@FDSportsbook) 28 juillet 2021

Et ce fan a écrit: “Il était temps, en fait. Je suis d’accord avec une grande partie de ce qu’il a dit sur son équipe, l’état dans lequel ils jouent et la culture que cette région représente. Tout n’est pas bon. Et c’est bien; être honnête et montrer son soutien pour que la santé mentale soit prioritaire dans le sport et la société est la clé ici. »

