La conférence des développeurs Google I / O 2021 commence aujourd’hui: comment regarder en direct et tout ce à quoi s’attendre

Google I / O 2021: Après l’annulation de la conférence des développeurs de Google l’année dernière, le géant de la technologie est de retour avec son événement Google I / O, et il devrait commencer aujourd’hui. La conférence, très attendue par les passionnés de technologie, se tiendra virtuellement en raison de la pandémie de coronavirus. Même si Google dans le passé a utilisé cette conférence pour les développeurs qui utilisent les technologies de Google pour créer des applications, etc., et cela reste toujours l’objectif de principe, la keynote est maintenant devenue davantage un spectacle pour les consommateurs. En conséquence, il est possible que Google fasse de grandes annonces orientées utilisateur, comme celles relatives à Android 12, cette année. Voici quand et comment vous pouvez assister à l’événement en direct.

Google I / O 2021: quand a lieu l’événement?

L’événement Google I / O doit commencer aujourd’hui, c’est-à-dire le 18 mai, et se poursuivre jusqu’au 20 mai. L’événement de 3 jours débutera par un discours liminaire et il est prévu pour 22h30, heure de l’Inde.

Comment regarder Google I / O 2021?

L’événement sera retransmis en direct par Google et les utilisateurs intéressés pourront assister à l’intégralité de la conférence de trois jours via les canaux de médias sociaux de Google.

Cependant, les développeurs peuvent s’inscrire à l’événement en se rendant sur le site Web dédié de Google I / O, et ils pourraient regarder des sessions en direct ainsi que participer à des ateliers virtuels. La conférence du géant de la technologie devrait avoir des sessions dédiées sur divers sujets allant d’Android et Google Play à ARCore et à la maison intelligente. Les détails des sessions et des ateliers ont été inclus par Google sur le site Web I / O.

À quoi s’attendre de Google I / O 2021?

Eh bien, Google n’a pas officiellement partagé beaucoup d’informations à ce sujet, mais la rumeur ne s’arrête jamais. Il est prévu que les détails orientés utilisateur sur la prochaine mise à jour d’Android 12 seraient la plus grande annonce que la société basée à Mountain View ferait. Google, comme il l’a fait précédemment, pourrait également choisir ce moment pour mettre en évidence certaines des mises à jour majeures qu’il a récemment apportées à ses services, y compris certaines annonces de mise à jour attendues pour Google Assistant.

En dehors de cela, une fuite de Google avait également révélé que de véritables écouteurs sans fil Pixel Buds A-Series sont également en préparation, et il est probable que la société les annoncerait officiellement lors de l’événement Google I / O. Cependant, alors que Google avait précédemment confirmé dans une déclaration que le Pixel 5A 5G était à venir, il pourrait ne pas annoncer le téléphone lors de cette conférence et le conserver pendant un certain temps vers août, car c’était à ce moment-là qu’il avait annoncé sa nouvelle gamme de Pixel l’année dernière. ainsi que.

Bien que tous ces éléments soient simplement basés sur des spéculations, ce n’est plus qu’une question de temps avant de découvrir ce que Google a en magasin.

