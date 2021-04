La conférence des développeurs Google I / O devrait revenir le 18 mai sous la forme d’un événement virtuel: annonces attendues, autres détails

Notamment, l’événement sera gratuit pour tout le monde. (Crédit photo: .)

La conférence des développeurs Google I / O revient en mai en tant qu’événement virtuel après avoir été annulée l’année dernière en raison d’une épidémie de coronavirus. Notamment, l’événement sera gratuit pour tout le monde. Comme c’est généralement le cas, le géant mondial des moteurs de recherche a publié hier soir un puzzle cryptique sur un site Web dédié et le résoudre révèle la (les) date (s) Google I / O 2021 – 18-20 mai. Peu de temps après, le PDG de Google et d’Alphabet, Sundar Pichai, l’a également confirmé sur Twitter. Le calendrier complet sera annoncé plus tard ce mois-ci.

… Et nous sommes de retour 🙂 Rejoignez-nous du 18 au 20 mai pour #GoogleIO en direct, en ligne et gratuitement pour tous. https://t.co/763eVjWpYE pic.twitter.com/Sk3tUnLme0 – Sundar Pichai (@sundarpichai) 7 avril 2021

Google affirme qu’I / O 2021 offrira aux développeurs – et aussi aux passionnés – du monde entier l’occasion de s’engager dans des discussions réfléchies, d’acquérir un apprentissage pratique avec des experts Google tout en leur donnant un premier aperçu de ses derniers produits pour développeurs grâce à des « ateliers, demandez Me Anything Sessions (AMA), contenu personnalisé, questions-réponses en direct pendant les sessions, clavardage dans I / O Adventure, badges de profil de développeur, etc. «

Google organise généralement une keynote le jour de l’ouverture des E / S où il parle principalement de logiciels, ainsi que de certains matériels. Le budget Pixel 3a a été lancé à I / O 2019 et bien que la pandémie ait retardé son successeur, alias Pixel 4a, en 2020, il n’y a aucune raison pour que les choses ne puissent pas revenir à ce qu’elles étaient auparavant – du moins dans une certaine mesure. N’oubliez pas que Google avait annoncé les Pixel 4a 5G et Pixel 5 aux côtés du Pixel 4a (LTE) à l’avance en juillet pour les lancer officiellement à une date ultérieure. Google pourrait annoncer le Pixel 5a à I / O 2021 pour autant que nous en sachions.

Lire aussi | Apple WWDC 2021 débute le 7 juin et sera un événement en ligne uniquement

La rumeur veut également que Google travaille sur son propre Pixel silicon qui pourrait faire ses débuts avec le Pixel 6. I / O pourrait être une excellente plate-forme pour confirmer ces plans – c’est donc aussi quelque chose à surveiller.

Android 12 sera très certainement sur les cartes, Google devrait donner une feuille de route plus claire en termes de fonctionnalités et de disponibilité pour sa prochaine mise à jour majeure d’Android.

Google I / O n’est pas le seul événement technologique de haut niveau à revenir cette année. Microsoft a récemment annoncé que sa conférence Build se tiendrait virtuellement du 25 au 27 mai. Facebook organise de la même manière sa conférence annuelle des développeurs F8 pratiquement le 2 juin après l’avoir complètement annulée l’année dernière.

Apple, quant à lui, est sur le point d’héberger la WWDC pratiquement deux années de suite maintenant. La WWDC 2021 aura lieu du 7 juin au 11 juin.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.