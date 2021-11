La Conférence des Jeux Arabes revient avec l’édition 2021 en ligne

La célébration des jeux dans le monde arabe dirigée par des créateurs arabes, Arabic Games Conference, revient cette année numériquement avec des expériences interactives pour soutenir la communauté des jeux MENA. La conférence facilitera l’accès aux ressources éducatives, aux conseils professionnels, aux opportunités de publication, à la création d’emplois et plus encore, tout en mettant en évidence le meilleur travail réalisé par la communauté.

L’édition de cette année présentera une liste diversifiée de panels dirigés par de grands noms de l’industrie tels que Fawzi Mesmar, responsable de la conception chez EA DICE; Osama Dorias, concepteur de jeux senior chez Warner Bros Games Montréal; et Leyla Johnson, PDG/directrice de la création chez Mohawk Games.

Il y a aussi maintenant CV et Portfolio Review, qui offrent aux participants la possibilité d’obtenir des commentaires, et Chat With a Pro, qui offre des conseils lors de sessions privées avec des professionnels de l’industrie.

« Nous avons veillé à ce que chaque conférence et chaque activité servent un objectif clair cette année ; inspirer les nouveaux développeurs à créer des jeux, encourager ceux qui existent déjà à continuer à travailler sur leurs projets et leur donner un coup de pouce », ont déclaré les organisateurs de l’AGC 2021. « Nous nous engageons à aider la scène du développement de jeux dans la région à se développer en facilitant l’accès à une éducation gratuite et à un soutien accessible. Arabic Games Conference est organisé par des développeurs et des leaders communautaires de la région. Nous sommes confrontés aux mêmes défis et nous comprenons la lutte.

La première édition de l’AGC a eu lieu en ligne en juillet 2020. La conférence a organisé 16 conférences et panels en arabe avec des experts d’Epic Games, Ubisoft, Babil Games, Tamatem Games et plus encore. Les jeux indépendants ont également partagé la vedette avec plus de 25 jeux mis en évidence. Plus de 1000 étudiants, joueurs et professionnels de toute la région MENA ont participé à l’événement.

La Conférence des Jeux Arabes 2021 se tiendra en ligne le 27 novembre, les visiteurs peuvent s’inscrire et accéder gratuitement à l’événement en ligne.

