La Conférence des présidents sur La Palma se tiendra début février

27/12/2021 à 15h27 CET

PE

Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a annoncé ce lundi que le Conférence des présidents qui se tiendra sur l’île de La Palma aura lieu début février et il parlera du renforcement du système national de protection civile.

« Ce ne sera pas début janvier comme nous l’avions prévu mais ce sera, espérons-le, début février », a avancé Sánchez dans une intervention de La Palma.

Il a ainsi rappelé que cette Conférence des présidents, qui Ce sera en face-à-face, il sera axé sur l’amélioration et le renforcement du système national de protection civile. Sánchez a souligné l’importance d’avoir un système qui « nous protège » et est capable de répondre à toute éventualité et urgence « peu importe sa gravité », comme l’éruption du volcan qui a causé de graves dommages à l’île et se termine à considérer disparu.

De même, Sánchez a souligné que l’une des leçons que le Éruption du volcan La Palma est l’importance d’avoir un système de protection civile coordonné et graissé. Enfin, il a remercié le travail de tous les organismes d’urgence qui ont permis de « faire face » à cette urgence naturelle.