La conférence F8 de Facebook revient en tant qu’événement virtuel

Facebook a annoncé aujourd’hui qu’il ramènerait la conférence F8 après avoir annulé l’année dernière en raison de la pandémie. Cette année, l’événement revient sous la forme d’une conférence virtuelle d’une journée réservée aux développeurs.

Contrairement aux années précédentes, il est encore indécis si le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, prendra la parole lors de la conférence F8. Pour l’instant, le vice-président des partenariats de plate-forme Konstantinos Papamiltiadis fera la présentation d’ouverture.

F8 Refresh, comme on l’appelle, aura lieu le 2 juin. Selon Facebook, la société s’inspire des débuts de F8 et «ramène la conférence à ses racines» en tant que «lieu pour célébrer, inspirer et aider les développeurs à grandir. «

F8 Refresh présentera les derniers outils produit pour vous aider à développer notre famille d’applications, ainsi que des sessions techniques approfondies, des démos et des panels – le tout dans le but de favoriser votre croissance. Inscrivez-vous ci-dessous pour être informé de l’ouverture de l’inscription et pour recevoir les mises à jour de l’événement.

Alors que Facebook envisage de revenir à ses racines, la société se concentrera probablement sur ses produits déjà sur le marché, tels que Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp et Oculus.

L’événement virtuel de Facebook ouvre la question de savoir si Apple suivra le même chemin avec la WWDC21. L’année dernière, la société a retardé de plusieurs semaines la Conférence mondiale des développeurs et en a fait une conférence en ligne, comme elle l’a fait avec d’autres keynotes tout au long de 2020.

Si vous souhaitez rester informé de la conférence F8, vous pouvez vous inscrire pour plus d’informations ici.

