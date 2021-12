La Conférence nationale approchera le SC contre les recommandations de la Commission de délimitation : Farooq Abdullah

Le politicien a également déclaré que le moment était venu pour les partis d’opposition de s’unir et de combattre les forces qui sont déterminées à détruire le tissu laïc du pays.

Le président de la Conférence nationale et ancien ministre en chef du Jammu-et-Cachemire, Farooq Abdullah, a déclaré vendredi que son parti se préparait à saisir la Cour suprême contre les recommandations de la Commission de délimitation car il estimait que la base même de l’exercice était « illégale ».

Le politicien chevronné, qui a été ministre en chef de l’ancien État à trois reprises ainsi que ministre de l’Union, a également déclaré que le moment était venu pour les partis d’opposition de s’unir et de combattre les forces qui sont déterminées à détruire le tissu laïc du pays.

Donnant un compte rendu détaillé de ses interactions lors de la réunion de la commission de délimitation plus tôt cette semaine, Abdullah a déclaré à la PTI que le tout premier point soulevé « par nous lors de la réunion était que la commission était illégale » car la pétition du parti contestant la réorganisation du Jammu-et-Cachemire était pendante devant la Cour suprême.

Cependant, la présidente de la commission Justice (à la retraite) Ranjana Desai a contré l’argument de la Conférence nationale en disant qu’en ce qui concerne le panel, elle avait reçu l’autorité du gouvernement et, par conséquent, elle avait fait ce travail.

« Mais quoi que la Cour suprême dise finalement, cela les lie (la Commission) également. Cela dégage donc la position. Ensuite, ils ont également expliqué d’autres paramètres…. Nous nous préparons maintenant à aller devant la Cour suprême », a-t-il déclaré.

Concernant la non-ingérence de la Cour suprême dans les recommandations formulées par les précédentes commissions de délimitation, Abdullah a déclaré que la commission actuelle était née après l’abrogation du statut spécial du Jammu-et-Cachemire, qui a été contesté devant la plus haute juridiction et aucune décision n’a encore été prononcée à ce sujet.

« C’est pourquoi… nous allons devant la Cour suprême. D’autres sont également partis », a-t-il déclaré.

Au sujet du ministre d’État du PMO Jitendra Singh affirmant après la réunion de la Commission de délimitation du 20 décembre que lui et d’autres membres du CN étaient satisfaits, Abdullah a déclaré : « Qu’est-ce qu’il (Singh) s’attendait à ce que nous fassions ? Se battre? Nous ne sommes pas des goondas. Nous n’avons pas le droit de vote, nous ne pouvons qu’écouter et poser nos objections, ce qu’ils nous ont permis de faire. Et ils nous ont donné du temps jusqu’au 31 décembre. Notre rapport sera là avant cela avec nos objections. Il a déclaré que le rapport étant préliminaire, la commission verra la recrudescence qui a eu lieu parmi les différentes communautés du Jammu-et-Cachemire, et a réitéré sa demande de tenir l’exercice de délimitation après le prochain recensement.

Se référant à la réservation de neuf sièges pour les tribus répertoriées et de sept sièges pour les castes répertoriées dans le rapport préliminaire de la commission, le chef du NC a déclaré : « Nous ne sommes pas contre la réservation des tribus répertoriées. Sans réserve également, ils comptaient 15 membres. Il n’y a donc rien de nouveau. « La Caste répertoriée (population) a également augmenté au fil des ans… Les pandits du Cachemire aspirent à cela depuis longtemps. Et eux, les Sikhs et le peuple du Cachemire pakistanais ? Je suis absolument certain que cela va diviser davantage les communautés et c’est une tragédie », a-t-il déclaré.

Sur les critiques de certains milieux sur sa participation à la deuxième réunion de la Commission de délimitation, le président de la Conférence nationale a déclaré : « Si nous ne participions pas, ils nous critiqueraient quand même. La critique fait donc partie de cette vie et la critique ne nous inquiète pas. Ils (les critiques) nous donnent de la force. Parce que nous avons participé, nous avons réalisé ce qu’il y avait dedans et qu’ont-ils fait ? Comment ont-ils fait ? Interrogé sur sa participation à une réunion présidée par la présidente du Congrès Sonia Gandhi à Delhi récemment, Abdullah a déclaré : « L’unité est essentielle si nous voulons sauver cette nation, (la protéger) de nouvelles divisions et de nouveaux dommages à son existence. « L’unité est une priorité et heureusement les efforts de Gandhi vont dans ce sens. Nous devrions apprécier qu’elle ait franchi cette étape. C’est un bon début et je suis sûr que cela aboutira à une bonne unité avant les élections de 2024. Je suis sûr que plus de réunions auront lieu, rassemblant plus de personnes car nous ne pouvons pas seuls battre les forces communales. Elle doit faire partie (de l’opposition unie) », a déclaré Abdullah.

Concernant les différences entre le Congrès et le Congrès de Trinamool dirigé par Mamata Banerjee, il a déclaré que les choses devaient être aplanies et que « celles-ci seront aplanies, cela ne fait aucun doute ». « Le passé doit être mis derrière nous si nous voulons travailler sur l’avenir », a-t-il déclaré, exprimant l’espoir qu’« il y aura une unité d’objectif » entre les partis d’opposition.

« C’est donc ce que nos intentions sont que nous devrions remettre cette Inde sur les rails dont nous rêvions tous et nous n’avons plus la crainte d’être soumis à diverses lois draconiennes et en prison », a déclaré Abdullah.

Interrogé sur les enquêtes de la Direction de l’exécution et de la CBI à son encontre, il a déclaré qu’il en sortirait comme une personne beaucoup plus forte. « Ce n’est pas important. Cela fait partie de la vie à laquelle vous devez faire face. Vous ne le fuyez pas et je reviendrai en tant que personne beaucoup plus forte », a-t-il déclaré.

