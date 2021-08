La conférence Nvidia qui était un mensonge : voilà comment ils nous ont trompés | La technologie

Lors du GTC Keynote en 2021 l’équipe Nvidia nous a montré son actualité sur l’omnivers, ce que nous ne savions pas c’est que nous assistions à un tour de magie appelé CGI et rendu.

Le bon vieux Jensen Huang, PDG de Nvidia, est sorti il ​​y a quelques mois pour nous parler de son omnivers, une plateforme créée par l’entreprise qui, contrairement au métavers, en cela les lois de la physique sont strictement observées (et là où il y a sûrement graphiques de jeu pour tout le monde).

La conférence, assez intéressante sur le plan technologique, s’est avérée être une grande farce dans laquelle nous sommes tous tombés. Pas parce que ce qu’ils ont dit était un mensonge, dans ce sens c’était réel, mais parce qu’ils nous mettaient des scènes et des présentateurs faits par ordinateur… et personne ne l’a remarqué.

La conférence choisie pour ce grand tour de magie était la Keynote GTC de 2021, et le présentateur de luxe n’était autre que le bon Jensen Huang, qui pendant deux heures nous a fait part de l’actualité de son omnivers et des technologies Nvidia qui le rendent possible.

Le sujet, très prometteur en lui-même, a été occulté lorsque nous avons découvert, via Nvidia lui-même, que pendant la présentation, nous avons changé des scènes et des personnages réels pour d’autres fictifs, créé avec les outils Nvidia.

Dans cette vidéo que nous vous avons laissé ici, sVous pouvez voir quelles méthodes et comment Jensen Huang a été remplacé, avec tout le processus de représentation du mouvement du visage, du corps et des vêtements.

La façon de le faire secrètement était introduire de vrais moments avec d’autres rendus, grâce à des transitions très douces et avec des effets très soignés. De cette façon, nos yeux n’ont pas remarqué la tromperie.

Même la cuisine de Jensen Huang était l’un des éléments rendus dans lesquels nous nous sommes faufilés sans que nous nous en rendions compte.. Bien qu’ici, le travail était plus facile, car il s’agissait d’un environnement statique et les progrès du raytracing ont permis de réaliser de véritables merveilles.

Il est vrai que si nous revoyons attentivement la vidéo, la partie où apparaît Jensen Huang avec un fond noir et une boite de Nivida (voir la photo ci-dessus) c’est tout à fait impossible, bien qu’après coup tout soit beaucoup plus facile.

Les avancées dans ce domaine et l’évolution des deepfakes sont à un pas de nous pour commencer à confondre réalité et fiction, et les experts ne s’entendent pas sur le fait que cela ouvre plus de possibilités que de menaces. En attendant, suivez le feuilleton Nvidia et ARM.