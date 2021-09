La Conférence Ouest joue dans les pronostics et les pires équipes de la NBA

Il reste un peu plus d’un mois pour le début de la NBA et le désir de tous les fans d’assister au déroulement d’une saison passionnante est irrépressible. Dans ce contexte, les prédictions habituelles d’ESPN deviennent très intéressantes, qui racontent en détail à toute leur équipe d’experts, ce que la saison peut donner d’elle-même. Le tour est venu d’abord pour le Conférence Ouest, et après avoir vérifié quelles équipes ils considèrent comme les meilleures, y compris les Golden State Warriors, il est temps d’aborder la façon dont ils perçoivent le jeu, ainsi que les équipes qui seront maintenues aux dernières positions du tableau.

16/09/2021 08:09

Les experts du célèbre site américain ont fait leurs prédictions sur ce qu’ils pensent se passer la saison prochaine

L’une des équipes qui semble avoir le plus régressé dans ses aspirations est Clippers de Los Angeles. Ils n’ont pas été solidement renforcés et la blessure de longue durée de Kawhi Leonard risque de les condamner à des positions tardives. Même ainsi, il va de soi qu’ils seront dans le top 8, bien qu’ils soient confrontés à un play-in dramatique. Imaginez que Kawhi revienne fort dans la dernière ligne droite de l’année et que vous renforcez votre équipe avec une pièce intéressante ; Un tel scénario pourrait rendre le Far West extrêmement compétitif, dans lequel Portland Trail Blazers Il pourrait également voir une perte d’aspirations qui le conduit à transpirer jusqu’aux séries éliminatoires.

Play-In Western Conference NBA saison 2021/22

Los Angeles Clippers Portland Trail Blazers Memphis Grizzlies Pélicans de la Nouvelle-Orléans

En plus de ces deux franchises, ESPN souligne Grizzlies de Memphis et pélicans de la Nouvelle-Orléans comme les deux autres équipes qui auront des options pour se battre pour la gloire. Cela dénote un certain pessimisme sur les chances de l’équipe de Zion Williamson de faire un saut qualitatif, ainsi qu’une confiance aveugle dans le projet du Tennessee, qui stagnera peut-être quelque peu dans son projet compétitif, mais restera une équipe dure. Plutôt l’inverse Thunder d’Oklahoma City et Rockets de Houston, désignées par les experts comme les pires équipes de la Conférence Ouest, tandis que Sacramento Kings, San Antonio Spurs et Minnesota Timberwolves ils resteront dans le no man’s land.

Pires équipes de la Western Conference NBA saison 2021/22

Sacramento Kings San Antonio Spurs Minnesota Timberwolves Houston Rockets Oklahoma City Thunder