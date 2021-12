La confession de Fernando Simón qui laisse l’utilisation du passeport covid dans un mauvais endroit

17/12/2021 à 19:06 CET

.

Fernando Simón reprend la parole et le fait avec une déclaration énergique sur le passeport covid. Le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires Il ne voit pas nécessaire, après presque deux ans de pandémie, « de forcer beaucoup de choses », car la population « sait quoi faire ». Bien sûr, Simón assure que le passeport est « un outil de plus » et n’est pas « la clé ».

Simón, qui a participé ce vendredi à Saragosse, sa ville natale, à la présentation d’un homme à grosse tête à son image, a défendu le utilisation de tous les outils disponibles pour arrêter la transmission, y compris le passeport covid que la Cour supérieure de justice d’Aragon a à nouveau limité aujourd’hui dans la Communauté sauf cas de ceux soulevés par l’Exécutif régional. Il y a quelques jours, il demandait déjà la prudence à la société espagnole.

À cet égard, Simon a rappelé que la population de plus de 12 ans est vaccinée à environ 90 % et que la probabilité qu’une personne non vaccinée aille dans un bar est faible, « une personne sur dix ».

Cependant, il a admis que bien que le groupe entre 20 et 40 ans a « une bonne couverture vaccinale, elle est plus faible que les autres groupes et ce sont probablement eux qui fréquentent le plus les bars »Par conséquent, le certificat covid « peut être utilisé pour éliminer certains risques, mais ce n’est pas la seule alternative ».

Interrogé sur la possibilité que revenir restrictions de mobilité et horaires dans les zones de plus grande incidence, comme l’a relevé ce jeudi la ministre de la Santé, Sira Repollés, si la TSJA n’a pas entériné la prolongation du passeport covid, Simón a souligné que ce sont des options « qu’il faut garder à l’esprit en fonction de la situation épidémiologique » de décider à tout moment quelle est la mesure qui vous permet de vous sortir de la situation.

Une mesure, a-t-il ajouté, qu' »il n’est pas facile » de remettre en place après deux ans de restrictions « très dures » en Espagne, mais que si à un moment il était nécessaire « il faudrait l’accepter ».

Cependant, il a souligné que l’Espagne est l’un des pays qui a réussi à maintenir un évolution « acceptable dans le mauvais » de l’épidémie, avec de longues périodes avec relativement peu de restrictions et par rapport à d’autres pays dans lesquels il a été nécessaire de mettre en œuvre des mesures plus restrictives.

Simón a plaidé pour le maintien des mesures obligatoires, telles que la utilisation de masques sauf en extérieur avec une distance suffisante, et garantir la couverture vaccinale maximale dans la mesure du possible et qu’il s’agit « probablement de la meilleure mesure qui puisse être appliquée dès maintenant contre le coronavirus » ou éviter les zones les plus à risque, tels que des intérieurs mal ventilés et avec une accumulation de personnes.

Et il a aussi rappelé que la situation est « différente » d’il y a quelques mois, avec couverture vaccinale très élevée en Espagne qui réduit « beaucoup » la probabilité d’hospitalisation, la probabilité d’entrer en unité de soins intensifs « beaucoup » et la mortalité « beaucoup également ».