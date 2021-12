La confession de molestation de Josh Duggar est révélée lors de la dernière audience

Les aveux d’attentat à la pudeur de Josh Duggar ont été présentés lors de la dernière audience dans le cadre de son procès en cours pour pédopornographie. Un ami proche de la famille Bobye Holt, que les membres de la famille ont appelé « Tante Bobye », a déclaré devant le tribunal que Duggar avait avoué avoir agressé quatre jeunes filles des années avant que la famille ne devienne célèbre à la télé-réalité –– le 30 mars 2003, alors qu’il était à peine 15 ans.

Selon People Magazine, Bobye a déclaré devant le tribunal que Josh avait un jour avoué avoir caressé des jeunes filles en disant qu’il avait commencé dès l’âge de 12 ans. « [Josh] a expliqué que Jane Doe quatre était assise sur ses genoux pendant l’heure de la Bible et qu’il l’avait touchée de manière inappropriée », a-t-elle déclaré. « Il a dit que cela s’était produit ce jour-là. À cette date, il nous a dit qu’il avait touché sa zone vaginale », a-t-elle poursuivi.

Bobye, qui a en quelque sorte servi de conseiller à Josh lorsqu’il est resté avec elle et son mari dans leur maison afin de freiner ses « » tentations « , a raconté au tribunal certains de ses autres aveux. Elle a rappelé que Josh avait en outre avoué avoir touché trois d’autres filles de manière inappropriée en saisissant leurs seins et en tripotant leurs organes génitaux. À une occasion, elle a déclaré que la fille impliquée « est allée et a dit à ses parents ce qu’il avait fait et il a avoué ».

Dans un autre cas, elle a dit que Josh lui avait dit : « quand elle était assise sur ses genoux, il a mis sa main sous son pantalon et sous sa culotte ». Il y a eu aussi une occasion où il « a dit qu’il était allé à [one of the girls] alors qu’elle dormait et s’est levée sous sa couverture pour commencer à la toucher et elle s’est réveillée et l’a frappé.

« Je suis allé le dire à Jim Bob et Michelle mais ils ont dit qu’ils ne voulaient pas l’entendre », a poursuivi Bobye devant le tribunal, en veillant à noter: « Les gens ont commencé à être au courant. … Quelque chose d’autre s’est passé à Little Rock qui a fait Josh quitter notre maison. » Elle a mentionné que la cause n’était pas liée à des attouchements inappropriés.

Comme beaucoup s’en souviennent, Josh a avoué avoir agressé plusieurs jeunes filles à la suite de la publication d’un rapport de police de 2006 déposé par Jim Bob Duggar. Il s’est excusé dans une déclaration disant « en tant que jeune adolescent, j’ai agi de manière inexcusable pour laquelle je suis extrêmement désolé et profondément regret. J’ai blessé les autres, y compris ma famille et mes amis proches …. Je ferais n’importe quoi pour revenir à ces années d’adolescence et prendre différentes actions. J’ai demandé pardon à ceux à qui j’avais fait du tort et j’ai demandé à Christ de me pardonner et de venir dans ma vie.

Lorsque son père Jim Bob a pris la parole, le patriarche a nié connaître les détails de la confession d’agression de Josh. Il a répété à plusieurs reprises au tribunal lorsqu’on lui a demandé : « Je ne me souviens pas », ajoutant « Cela fait 18, 19 ans. … il y a longtemps. » Il a reconnu que Josh était venu le voir avec sa femme en 2002, mais le couple a déclaré qu’ils « étaient choqués que cela se soit produit », a déclaré Jim Bob, « mais nous étions reconnaissants qu’il soit venu tout seul et nous l’a dit ».

« Il m’avait dit qu’il avait touché certaines des filles quand elles dormaient sur leurs seins … elles ne se sont pas réveillées », a-t-il poursuivi. « Nous avons essayé de gérer les choses en interne », a-t-il ajouté, poursuivant: « C’était une période très difficile dans la vie de notre famille. » Il a excusé le comportement de Josh en disant qu’il « avait franchi une ligne juste à cet âge de curiosité, à 14 ans, vos hormones se déclenchent ».