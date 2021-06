La confession déchirante de Kate Middleton en regardant des images de la princesse Diana dévoilée | Royale | Nouvelles

in

Kate manquera le dévoilement très attendu d’une statue de la princesse de Diana cette semaine, en raison des règles de Covid. La duchesse de Cambridge devait rejoindre le prince William et le prince Harry lors de l’événement de jeudi. Cependant, des sources du palais affirment que les princes ne seront désormais rejoints que par la famille proche de Diana, car les plans pour la participation de plus de 100 personnes ont été abandonnés.

La duchesse était une invitée confirmée plus tôt dans la semaine, mais de nouveaux plans, notamment l’interdiction des médias et une liste d’invités réduite, ont été modifiés hier après l’arrivée du prince Harry au Royaume-Uni.

Un porte-parole du palais de Kensington a déclaré: «Le prince William et le prince Harry assisteront à un petit événement pour marquer le dévoilement d’une statue qu’ils ont commandée à leur mère, Diana, princesse de Galles, dans le Sunken Garden du palais de Kensington le jeudi 1er juillet.

Kate a longtemps été comparée à la mère de son mari.

Cependant, lorsqu’elle a commencé à sortir avec William, la future reine aurait affirmé qu’elle n’avait aucun intérêt à suivre les traces de Diana.

Selon un rapport de Vanity Fair de 2011, la duchesse a été chargée d’agir davantage comme sa belle-mère par des initiés de la famille royale.

Mme Nicholl a écrit: “On m’a dit que le palais avait conseillé à Kate de regarder des images de la princesse Diana entrant et sortant de sa voiture afin qu’elle puisse apprendre à gérer les paparazzi.

“Kate a dit à un ami que c’était ‘effrayant’ de regarder les images d’archives, mais cela a semblé fonctionner.

“Chaque fois qu’elle était photographiée quittant sa maison de Chelsea ou la discothèque Boujis, Kate sortait de sa voiture avec grâce, souriait largement et parcourait les trottoirs bordés de paparazzi avec aplomb.”

Mme Nicholl a cité l’historien royal Dickie Arbiter : « Elle [Kate] sourit toujours et ne dit jamais un mot, c’est exactement ce pour quoi elle a été formée.”

Rédactrice en chef du magazine Majesty, Ingrid Seward a récemment affirmé que Diana aurait « reconnu à quel point Kate est bonne » pour William, si elle avait eu la chance de la rencontrer.

S’adressant au Daily Mail aux côtés d’un certain nombre d’amis et de proches confidentes de Diana, Mme Seward a révélé: “Je pense qu’elle aurait beaucoup aimé Kate, car Kate fait tout bien et est magnifique.

“Et je pense qu’elle aurait reconnu à quel point Kate est bonne pour William, car William est émotif et difficile.”

L’auteur a également suggéré que Diana aurait été une grand-mère fantastique.

Elle a ajouté: “La déesse grand-mère, définitivement.

“Je pense qu’elle se serait méfiée un peu de la mère de Kate, elle l’aurait tout de suite évaluée.”

Diana a été tragiquement tuée dans un accident de voiture à Paris, en août 1997, alors que le prince William avait 15 ans et le prince Harry à peine 12 ans.

Alors que la duchesse de Cambridge n’a malheureusement jamais rencontré sa belle-mère, la famille travaille dur pour préserver la mémoire de la mère du prince William.

En mars, Kate a partagé un hommage poignant pour la fête des mères à toutes celles qui ont subi un deuil et a révélé que les enfants de Cambridge fabriquent chaque année une carte pour se souvenir de leur grand-mère, Diana.

Un examen plus attentif des cartes des enfants à Diana prouve à quel point la princesse Diana joue encore une grande partie de leur vie.

Sur sa carte, le prince George a écrit : « Chère grand-mère Diana, bonne fête des mères. Je t’aime très fort et pense toujours à toi. J’envoie beaucoup d’amour de George.”

La princesse Charlotte a fait référence à son père, le prince William, et à quel point sa mère lui manque.

Elle a écrit : « Chère grand-mère Diana. Je pense à toi pour la fête des mères. Je t’aime beaucoup. Papa, tu me manques. Beaucoup d’amour Charlotte.”