La confession «effrayante et inconfortable» de Chelsy Davy au sujet de sa sortie avec le prince Harry Royal | Nouvelles

Chelsy et Harry sont sortis ensemble pendant sept ans après s’être rencontrés à l’adolescence. La relation, qui a été décrite comme «turbulente», a été rendue plus difficile par l’intérêt des médias, quelque chose avec lequel Harry a lutté au fil des ans. Dans sa série Apple TV + sur la santé mentale avec Oprah Winfrey intitulée ‘Le moi que vous ne pouvez pas voir’, Harry a parlé du traumatisme de la perte de sa mère et de l’anxiété qu’il ressentait à propos de ses fonctions royales.

Il y a cinq ans, il a publié une déclaration officielle demandant à la presse de «faire une pause et de réfléchir» sur leur prétendu «harcèlement» de sa petite amie d’alors Meghan Markle.

Cependant, Meghan n’était pas la première de ses amies à être mise à l’honneur.

Chelsy, née au Zimbabwe, a commencé à sortir avec Harry en 2004 lorsqu’elle était pensionnaire à l’école de Stowe.

Elle a raconté plus tard au Times comment elle avait été poursuivie par les paparazzi au cours de sa relation avec Harry.

«Ma petite amie est quelqu’un de très spécial pour moi, et oui, elle a traversé des moments très difficiles.»

En tant que jeune femme, Chelsy essayait de se bâtir une carrière dans le droit de l’effet de levier, qu’elle trouvait épuisante avec «des accords consécutifs, travaillant jusqu’à 4 heures du matin, des conférences téléphoniques à 8 heures».

Mais quand elle a eu du temps libre et a voulu se défouler avec ses amis, des photos de ses boîtes de nuit sortantes ont fini par éclabousser les journaux.

Elle a déclaré: «J’aime profiter de la vie, mais j’aime accomplir des choses et je suis très ambitieuse.

«On peut leur pardonner de ne pas savoir que je travaillais vraiment dur, je n’ai pas crié à ce sujet.

«Si vous sortez une fois, ils prennent une photo, mais ils ne prennent pas de photo de vous allez travailler tous les matins, c’est de vous en train de tomber d’une boîte de nuit à 4 heures du matin.»

Finalement, la pression combinée de la loi de la ville et le stress d’être la petite amie de Harry sont devenus trop importants et ils se sont séparés.

On a dit que Chelsy était sûre d’avoir pris la bonne décision lorsqu’elle a assisté au mariage du prince William et de Kate en 2011.

Katie Nicholl a écrit dans sa biographie «Harry: Life, Loss and Love» que le mariage «a fait penser à Chelsy une fois pour toutes».

Elle a poursuivi: “La vie d’une mariée royale n’était pas pour elle et elle a dit à Harry qu’elle ne pourrait jamais faire les sacrifices que Kate avait faits.”

«The Me You Can’t See» est désormais disponible en streaming sur Apple TV +.