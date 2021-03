«Avec ma belle-mère, je me prête des vêtements», a-t-il révélé en riant à la question du présentateur, Pablo Motos, sur le type de lien qui le lie à sa belle-famille, qui semble ne pas accorder autant d’importance comme Evaluna susmentionné à l’une des choses qui, selon Camilo, parviennent à rendre sa femme très en colère contre elle, en général, un comportement irréprochable.

«Ce qui dérange Evaluna, c’est que quand je voyage, je me déconnecte du téléphone total», a révélé le musicien pour expliquer, juste en dessous, que ce n’est pas un type de comportement recherché de sa part, mais plutôt une conséquence naturelle du sérieux avec lequel vous faites les préparatifs de tout déplacement professionnel. « C’est que j’oublie tout le reste. Je lui dis que je vais à ‘El Hormiguero’ et je ne lui parle plus », dit-il.