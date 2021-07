La confession surprenante de Cummings avant l’interview explosive: “Ils se fichent du NHS!” | Politique | Nouvelles

L’ancien conseiller en chef de Boris Johnson, Dominic Cummings, a fait des déclarations sensationnelles au sujet du Premier ministre et de son gouvernement. Dans sa première grande interview télévisée, M. Cummings – qui a dirigé la campagne Vote Leave en 2016 – a déclaré à la rédactrice politique de la BBC Laura Kuenssberg que M. Johnson avait tenu à réimposer les restrictions de Covid l’année dernière parce que “les personnes qui meurent ont essentiellement toutes plus de 80 ans”. M. Cummings a également allégué que M. Johnson était déterminé à aller voir la reine en personne, malgré le fait que les personnes du numéro 10 soient déjà tombées malades avec Covid en mars 2020.

Downing Street nie le compte.

M. Cummings a lancé plusieurs attaques contre son ancien patron après avoir quitté Downing Street en décembre, notamment lors d’une réunion de sept heures du comité avec des députés et via un nouveau blog d’abonnement.

Cependant, M. Cummings a nié être motivé par la vengeance.

Interrogé sur les commentaires de M. Cummings, un porte-parole du gouvernement a déclaré que les ministres étaient pleinement concentrés sur la reprise après la pandémie et la restauration de l’économie.

Alors que le gourou du Brexit se retrouve à nouveau dans l’œil de la tempête, des rapports mis au jour suggèrent que les affirmations de M. Cummings ne sont pas du tout surprenantes.

Bien qu’il fasse partie intégrante de l’administration de M. Johnson l’année dernière, M. Cummings avait dans le passé férocement critiqué le Parti conservateur.

Il y a trois ans, il a affirmé que les électeurs avaient raison de penser que les députés conservateurs ne se soucient généralement pas des personnes les plus pauvres ou du NHS.

S’exprimant lors d’une conférence, M. Cummings a déclaré: “Les gens pensent, et en passant, je pense que la plupart des gens ont raison:” Le parti conservateur est dirigé par des gens qui ne se soucient fondamentalement pas des gens comme moi.

JUST IN: Les experts identifient les énormes opportunités d’un nouveau programme commercial

« C’est ce que la plupart des gens dans le pays pensent du parti conservateur depuis des décennies.

“Je connais beaucoup de députés conservateurs et je suis triste de dire que le public a fondamentalement raison. Les députés conservateurs ne se soucient généralement pas de ces personnes les plus pauvres.

“Ils ne se soucient pas du NHS. Et le public s’y est en quelque sorte penché.”

L’an dernier, Ian Lavery, l’ancien président du parti travailliste, avait déclaré qu’il s’agissait d’un « aveu renversant de la part du bras droit du Premier ministre ».

M. Lavery a déclaré au Guardian: “Comme Dominic Cummings le dit lui-même, les conservateurs ne se soucient de rien à part de s’occuper de leurs riches amis – que cela signifie vendre notre NHS à des sociétés américaines à la recherche d’un accord commercial Trump, ou donner des impôts des coupes dans les grandes entreprises tout en coupant les services publics. Nous avons besoin d’élections générales et d’un gouvernement travailliste pour protéger nos services de santé de Boris Johnson. “

Lors de l’événement Nudgestock en 2017, M. Cummings a également déclaré que M. Johnson et Michael Gove, les co-leaders de la campagne Vote Leave qui dirigent maintenant le gouvernement, avaient reconnu les dangers d’être vus revenir sur leur engagement de donner 350 millions de livres sterling. une semaine au NHS après le Brexit.

Il a déclaré que le couple avait réalisé qu’il devait tenir sa promesse sur le NHS « non seulement du point de vue de l’auto-préservation, mais aussi du point de vue politique intelligent ; ils ont compris le pouvoir de livrer réellement ».

Sur la promesse de 350 millions de livres sterling, M. Cummings a déclaré lors de la conférence: “Moi, Michael et Boris en avions parlé en privé avant le vote et en fait le jour de la victoire au bureau de Vote Leave, donc quand Boris est entré le vendredi 24 et a frappé l’air et ainsi de suite, lui et moi sommes entrés dans cette petite pièce, au milieu des canettes de bière et de la folie, et je lui ai dit: “La première chose que vous faites est de dire que nous allons tenir cette promesse.”

“Et il a fracassé son poing sur la table et a dit: ‘Absolument aucun doute là-dessus.’

“Et si Michael n’avait pas éliminé Boris et que Boris s’était présenté comme leader, je suis à 99,9% récurrent – ​​aussi sûr que je peux l’être à propos de quoi que ce soit – que Boris aurait dit que j’honorerais les promesses que nous avons faites lors de cette campagne.”