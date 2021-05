La confession «vraiment naïve» du prince William sur la vie royale avant la querelle avec le prince Harry | Royal | Nouvelles

Princesse Diana: des commentateurs discutent des relations avec les médias

Le duc de Cambridge serait «très choqué» par les récentes allégations de son jeune frère. Selon les experts, les affirmations de Harry ont eu un «effet néfaste» sur William. Le duc de Sussex et son épouse Meghan Markle ont donné une série d’entretiens détaillant leurs expériences au cours de leur séjour dans la famille royale. Harry a déclaré que Meghan l’avait encouragé à demander de l’aide pour faire face à son traumatisme d’enfance, mais l’expert royal Katie Nicholl a réfuté ces affirmations en déclarant que le duc de Sussex avait précédemment déclaré que William était celui qui lui avait apporté son soutien. Cependant, le duc de Cambridge a également eu sa juste part d’allégations démenties.

En 2002, le prince William expliquait: «On m’appelait timide parce que je baissais tellement la tête quand j’étais en public.

«Ce n’était jamais parce que j’étais timide.

«C’était une chose vraiment naïve que je n’avais pas décelée.

«Je sais que c’est idiot et que tout le monde en rira.

«Mais je pensais que, quand j’étais en public, si je gardais la tête baissée, je ne serais pas autant photographié.

Prince William et Prince Harry (Image: GETTY IMAGES)

Diana, princesse de Galles avec le prince William et le prince Harry assis près d’un piano (Image: GETTY IMAGES)

«Par conséquent, je pensais que les gens ne sauraient pas à quoi je ressemblais pour que je puisse faire mon propre truc – ce qui, bien sûr, n’allait franchement jamais marcher.

Diana, princesse de Galles, s’appelait «Shy Di», en raison de ses gestes timides lorsqu’elle a rejoint le cabinet pour la première fois.

Selon les experts, Diana levait toujours les yeux de dessous sa frange qui est devenue son look de signature mondiale.

Quand William était adolescent, il levait les yeux de dessous sa frange – sans les sentiments de sa mère.

LIRE LA SUITE: L’attaque du prince William “ aspect le plus dommageable ” pour la BBC

Infographie des futurs monarques d’Europe (Image: EXPRESS)

Diana, princesse de Galles tenant son fils le prince Harry (Image: GETTY IMAGES)

Dans son livre “ William’s Princess ”, l’expert royal, Robert Jobson a soutenu les affirmations de William en expliquant davantage le contraste entre le duc de Cambridge et les manières de sa mère.

M. Jobson a écrit: «La timidité que de nombreux commentateurs et observateurs royaux ont détectée en lui était, selon certains amis de l’école de William, un trait gagnant lorsqu’il s’agissait d’attirer des filles.

«À bien des égards, William the Bashful ‘était une personne qu’il a inventée; une couverture très efficace pour un garçon qui grandissait quotidiennement en confiance.

Aujourd’hui, les tensions entre William et Harry se sont accrues malgré la tentative de Kate de guérir entre eux.

NE MANQUEZ PAS

Le chagrin de Charles en tant qu’héritier du trône “ n’était pas assez bon pour Phillip [ANALYSIS]

La famille de Michael Jackson “ menace de poursuivre ” Martin Bashir pour une interview [INSIGHT]

Le prince William fait un faux pas majeur alors que la réponse en colère de Diana est “ malsaine ” [REPORT ]

Diana, princesse de Galles assise sur un banc avec son ex mari le prince Charles et leur fils le prince William (Image: GETTY IMAGES)

Les rapports d’une rupture ont été perceptibles en 2018, lorsque William, Kate, Harry et Meghan se promenaient à Sandringham.

C’est ici que William a semblé ignorer Meghan.

Il aurait eu des inquiétudes au sujet de la relation de son jeune frère, car il pensait que le couple progressait bien avant lui-même.

La duchesse de Cambridge et William sont sortis ensemble pendant huit ans avant de lui proposer.

Le prince William debout avec son oncle Earl Spencer (Image: GETTY IMAGES)

Ils se sont mariés un an plus tard et leur fréquentation a été encouragée par la famille royale, car ils essayaient d’éviter de répéter les erreurs du passé.

Le prince Charles avait une liaison avec Camilla, duchesse de Cornouailles avant de rencontrer Diana.

Ils se sont mariés en 1981, mais Charles a continué à avoir des relations avec Camilla.

La relation de Camilla et lui ont contribué au divorce du couple en 1996 et, interrogée sur son mariage avec le prince de Galles, Diana a décrit son mariage comme étant «plutôt encombré», car «nous étions trois».