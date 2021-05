La confiance américaine dans l’économie de Biden s’effondre au milieu d’emplois lamentables et de données sur l’inflation ⋆ .

Alors que les chiffres économiques jettent le doute sur un boom économique post-COVID, les dernières données des sondages montrent que les Américains manquent de confiance dans l’économie sous le président Joe Biden.

De nouvelles données de sondage publiées par Gallup lundi montrent que les Américains ne sont pas confiants dans l’économie et sont largement mécontents de la trajectoire actuelle du pays.

Le sondage a révélé que seulement 36% des Américains sont «satisfaits de la façon dont les choses se passent». En ce qui concerne spécifiquement l’économie, les Américains sont également pessimistes.

«Vingt-sept pour cent des Américains jugent désormais les conditions économiques actuelles comme excellentes ou bonnes, tandis que 30% les jugent médiocres», rapporte Gallup. «Pendant ce temps, 43% disent que l’économie s’améliore, et 53% disent qu’elle empire.»

L’indice économique de Gallup utilise une échelle de -100 à +100 pour mesurer les sentiments des Américains à l’égard de l’économie et d’autres questions. Le nombre publié lundi a trouvé l’indice à -7, en baisse par rapport à +2 le mois précédent et bien en dessous du +41 mesuré en février 2020, lorsque le président Donald Trump était toujours en fonction et juste avant le début de la pandémie.

Le sondage intervient après que les données économiques récemment publiées aient déçu les économistes. Le Bureau of Labor Statistics a rapporté plus tôt ce mois-ci que le chômage a grimpé à 6,1% en avril. L’économie n’a ajouté que 266 000 nouveaux emplois ce mois-là, loin du million de nouveaux emplois prévus par les experts. En outre, les déclarations de chômage ont fortement augmenté pendant le COVID et restent élevées, malgré les vaccinations généralisées.

Le sondage a également révélé que les Américains considèrent de plus en plus le COVID comme un problème moindre et l’économie en difficulté comme la plus grande priorité. Le sondage a révélé que 21% des Américains ont cité un problème économique comme le problème le plus important du pays, le plus élevé depuis avril 2017.

«Même pendant les pires phases de la pandémie de coronavirus, l’attention des Américains s’est davantage concentrée sur le coronavirus et d’autres problèmes en tant que problème le plus important, y compris les moments où la confiance économique était beaucoup plus faible qu’aujourd’hui», rapporte Gallup. «Avant la présente enquête, le pourcentage le plus élevé mentionnant les questions économiques comme le problème le plus important depuis le début de la pandémie était de 19% en juin.»

Un sondage Rasmussen de la semaine dernière a montré que de nombreux Américains attribuent les problèmes économiques aux allocations de chômage fédérales en cours. Lorsqu’on leur a posé la question, une pluralité de 44% d’Américains a blâmé les prestations de chômage fédérales supplémentaires pour l’augmentation du chômage, affirmant que les prestations «empêchent les Américains sans emploi de travailler trop facilement.

Pendant ce temps, 41% des Américains ont déclaré que le chômage était resté élevé parce que «la pandémie empêche les Américains sans emploi de trouver du travail».

Les républicains ont également souligné l’inflation croissante comme un indicateur économique inquiétant après que le BLS a signalé une flambée des prix à la consommation le mois dernier.

“Dans cette économie de Biden, presque tout ce dont nous avons besoin pour survivre devient de plus en plus cher chaque mois”, a déclaré le porte-parole républicain de la Convention nationale, Paris Dennard.

Les deux parties utiliseront probablement les données sur les emplois et le chômage à venir pour soutenir leurs attaques ou leur défense contre l’économie.

“Le rapport sur l’emploi de mai qui sera publié début juin pourrait contribuer grandement à convaincre les Américains si le rapport décevant d’avril était une aberration temporaire dans la reprise économique ou le début d’une tendance négative plus inquiétante”, a déclaré Gallup.

Le sondage Gallup a été mené du 3 au 18 mai auprès d’un échantillon aléatoire de 1016 adultes dans les 50 États. Il y a une marge d’erreur de 4%.